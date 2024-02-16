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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 16 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 16.28’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Gaziantep Nurdağı’nda,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 16.06’da, yerin 7.0 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 16.01’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,

Bugün saat 15.40’da, yerin 7.05 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Marmara Denizi’nde,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 15.22’da, yerin 7.08 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 15.09’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 14.12’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.6 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 13.35’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Adana Aladağ’da,

Bugün saat 11.59’da, yerin 4.59 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Düzce Yığılca’da,

Bugün saat 08.51’de, yerin 10.22 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 07.51’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Bugün saat 07.11’de, yerin 5.51 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,

Bugün saat 06.54’te, yerin 8.09 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da” deprem meydana geldi.

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
 

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Şub 2024 - 17:12 - Gündem

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