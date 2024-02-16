Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 16.28’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Gaziantep Nurdağı’nda,
Bugün saat 16.06’da, yerin 7.0 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,
Bugün saat 16.01’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,
Bugün saat 15.40’da, yerin 7.05 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Marmara Denizi’nde,
Bugün saat 15.22’da, yerin 7.08 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Malatya Darende’de,
Bugün saat 15.09’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 14.12’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.6 büyüklüğünde Hakkari Yüksekova’da,
Bugün saat 13.35’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Adana Aladağ’da,
Bugün saat 11.59’da, yerin 4.59 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Düzce Yığılca’da,
Bugün saat 08.51’de, yerin 10.22 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda,
Bugün saat 07.51’de, yerin 7.0 kilometre altında, 3.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,
Bugün saat 07.11’de, yerin 5.51 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Çanakkale Biga’da,
Bugün saat 06.54’te, yerin 8.09 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.