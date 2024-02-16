Malatya'da 33 milyon avro hibe bakın nereye gidiyor?

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının Şubat ayı üçüncü birleşim Meclis toplantısı bugün gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

ARAPGİR’E GES MÜJDESİ

Arapgir ilçesi Taşdelen Mahallesi’nde hazineye ait bir parselde GES kurulmasına dair teklif meclis toplantısında konuşularak kabul edildi. Söz konusu teklif şöyle:

“Arapgir ilçesi Taşdelen Mahallesi 102 ada 89 parsel cw ekli aplikasyon krokisinde koordinatları verilen 150.000 m² Hazine arazisi üzerine Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 5 MW gücünde GES (Güneş enerji santrali) kurulması planlanmaktadır. Söz konusu projenin görüşülerek karara bağlanması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi olurlarınıza arz olunur.”

3 ADET KURT ANTALYA’YA TRANSFER OLUYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvanat bahçesinde bulunan 3 adet kurdun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hibe edilmesi teklifi meclis kararıyla kabul edildi. Buna göre,

“Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğümüz (demirbaş) kayıtlarında bulunan 3 adet kurdun hayvan bakım ve beslenme maliyetlerini düşürmek amacıyla nakliyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olmak üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31. maddesine göre hibe olarak verilmesi hususunda Meclis kararının alınması için evrakın Meclise havalesini arz ederim”

ifadeleri yer aldı.

33 MİLYON AVRO HİBE EDİLECEK

Depremlerde etkilenen bölgelere finansman sağlanması amacıyla İller Bankası A.Ş.’ye tahsisi ve belediyenin finansman amacı projelerde kullanılması planlanan 33 milyon Avro tutarındaki hibeye dair iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Teklifte şu ifadeler yer aldı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere finansman sağlaması amacıyla Uluslararası Finans Kuruluşları ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki kredi anlaşmasına istinaden İller Bankası A.Ş.'ye tahsis edilmesi planlanan 33 Milyon Avro tutarındaki hibe Belediyemizin Enkaz Geri Dönüşüm ve Katı Atık Tesisi Projesi (30 Milyon Avro) ve Mikro bölgeleme Etüt Çalışması sonuçlarına bağlı olarak Riske Dayalı Arazi Kullanım Planlarının hazırlanması, Kentsel Tasarım ve İmar Planlarının Revizyonu Projesini (3 Milyon Avro) finanse etmek üzere kullandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu amaca uygun olarak proje sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ve giderler Belediyemiz kaynaklarından ya da "5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütce Vergi Gelirlerinden Pav Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki paylarımızdan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecektir. Bu kapsamda İller Bankası ile Belediyemiz arasında Protokoller ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasına dair Meclis Kararı alınması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim.”

HASAE TESPİT ÇALIŞMALARI SONUÇLANDIRILAMADI

Battalgazi sınırları içerisindeki bazı mahallelerde hasar tespit çalışmaları nihai sonuca ulaşılmadığı için söz konusu imar planı revizyonu gündemden çıkarıldı. Buna göre:

“Malatya Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mevkii Alacakapı, Dolamantepe, Bahçelievler, Toptaş, Karahan ve Meydanbaşı Mahalleri sınırları içerisinde Battalgazi Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu: mahalinde yapılan incelemeler neticesinde hasar tespit çalışmalarının süreçleri nihai sonuca ulaşmadığı için (dava ve itiraz)söz konusu alanda imar planı çalışmaları kapsamında mekânsal kullanımlara ilişkin verilecek kararların plan bütünlüğünü ve sürekliliğini etkileyecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle imar planlarının bütünlük ve süreklilik ilkeleri göz önünde bulundurularak söz konusu imar planı revizyonunun süreçlere ilişkin nihai sonuçlar gerçekleştikten sonra değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN KARAR

Kale ilçesinde yapılacak olan konut + ticaret alanının arasında geçen yolun kapatılması yönünde hazırlanan kararda yol aksının devamlılığını bozduğu için teklif değiştirilerek oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu kararda:

“Malatya ili Kale ilçesi Üçdeğirmen Mahallesi 62 parselde Gelişme konut alanı ile konut + ticaret alanının arasından geçen ve iki farklı kullanımı birbirinden ayıran 10 metrelik imar yolunun kapatılması yönünde hazırlanan ve Kale Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde yol aksının devamlılığını bozduğu ve fonksiyonlar arasındaki ayrımı engellediğinden dolayı plan değişikliği öncesi yürürlükte olan plan kararları geçerli olacak şekilde değiştirilerek onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

KAT YÜKSEKLİĞİ 2 KAT OLARAK BELİRLENDİ

Gündemin yedinci maddesi ise,

“Malatya İli, Arguvan ilçesi İçmece Mahallesini kapsayan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.08.2023 tarih 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu imar planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Arguvan Belediye Meclisi'nin 05.10.2023 tarih 20 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. Maddesi; "(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. (2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir." hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 25. Maddesine uygun hazırlandığı görülmüş olup söz konusu hazırlanan ve ilçe belediye meclisince uygun görülen Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan "İbadet Alanı" yapılaşma koşullarında belirtilen Yençok: 6.50 ibaresi kaldırılıp, "Sosyal Tesis Alanı" yapılaşma koşulları Yençok: 6.50 olarak belirtilen kat yüksekliği, "2 Kat" olarak düzenlenerek, ilçe belediye meclis kararı komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür”

ifadeleri yer aldı.