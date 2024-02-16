Son Dakika! Beklenen açıklama geldi Malatya'da kuralar yarın çekilecek

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi geçtiğimiz günlerde netlik kazanmıştı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için ilk kuraların yarın gerçekleştirileceği, ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacağı duyurulmuştu. Yarın yapılması planlanan kura çekimi ve anahtar tesliminin ileri bir tarihe ertelendiğinin bildirilmesinin ardından Malatya milletvekili Babacan açıklama yaparak kuraların yarın çekileceği duyuruldu.

Babacan yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin rahatsızlığından dolayı ertelendiği iddialarından dolayı önce Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, ardından da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü, görüşmeler sonucunda ise TOKİ konutlarının kura çekiminin, planlandığı gibi aynı tarih ve saatinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Buna göre Malatya TOKİ Kura Çekilişi yarın saat 16.00’da Malatya Merkez Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı açıklandı.

Babacan'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"TOKİ Kura Çekilişi Hakkında Bilgilendirme...

17 Şubat Cumartesi Malatya TOKİ konutları kura çekiminin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin rahatsızlığı sebebiyle ertelendiğine dair haberler dolaşıma girmişti. Önce Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Vedat Gürgen, ardından da İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile görüştüm.

Buna göre; TOKİ konutlarının kura çekiminin, planlandığı gibi aynı tarih ve saatinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın nezaretinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Vatandaşlarımızın bilgisine."