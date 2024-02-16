Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldi

İsrail, 133 gündür Gazze Şeridi’nde Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 29 bine yaklaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi.
Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.