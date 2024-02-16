“1 yılda sadece 750 kişi evine gidip oturabilecek”

Bilal Yıldırım, “Düşünebiliyor musunuz, 5 bin 140 evin kurasını çekecekler, sadece 750 kişi gidip evine oturabilecek. Siz 1 yıldır Malatya’da ne yapıyorsunuz?” sözleri ile de tepki gösterdi.

“BİLAL YILDIRIM ÇÖŞNÜK MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU”

Yıldırım açıklanan Yeşilyurt Belediye Başkanı ile ilgili de konuşarak,

“Yeşilyurt Belediye Başkan Adayımız Murat aslan, şehir planlamacısı ve Türkiye’de 21 şehirde kentsel dönüşümü yapmış bir uzman. Sadece Yeşilyurt ile ilgili değil, Malatya ile ilgili çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. AK Partili arkadaşlarımız, sürekli ‘Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik, Cumhurbaşkanımızın selamını götürdük’ diyorlar. Her geldikleri ortamda vatandaşlarımızı böyle kandırmaya çalışıyorlar. Geldikleri zaman artık onların bu yalanına kanmayın. Çünkü bu seçim bir genel seçim değil, yerel seçimdir. Bu seçimin cumhurbaşkanımız ile bir alakası yoktur. 31 Mart’ta sandığa gittiğinizde önce bizler için dua etmenizi, ardından da oylarınızı Yeniden Refah Partisine vermenizi istiyoruz.”

İfadelerini kaydetti.

“SİZ 1 YILDIR MALATYA’DA NE YAPIYORSUNUZ?”

Yıldırım depremin ardından geçen sürede kayda değer bir şeyler yapılmadığının altını çizerek,

“Depremin ardından tam 1 yıl geçti. Malatya’da ancak 5 bin 140 konutu kura çekimine hazır hale getirmişler, ama sadece 750 ev oturulacak durumda. Düşünebiliyor musunuz, 5 bin 140 evin kurasını çekecekler, sadece 750 kişi gidip evine oturabilecek. Siz 1 yıldır Malatya’da ne yapıyorsunuz? Diğerleri ise altyapının bitmesini bekleyecek. 1 yılda sadece 750 evi hazır hale getirebilmişler. Günlerdir kura çekileceği söyleniyor. Ancak kuranın hangi salonda çekileceğini bile belirlemede karar veremiyorlar, sürekli yer değiştiriyorlar. Depremi en ağır şekilde yaşayan Malatya’ya, Malatyalılara yazık değil mi? Bilerek, isteyerek Malatyalılara çile çektiriliyor. AK Parti bu kafa karışıklığı ile Malatya’yı yönetemez, idare edemez, yatırım getiremez, konutları tamamlayamaz, depremin yaralarını saramaz. 20 bin esnaf işyerini kaybetti, daha 1 tane işyeri yapılamadı. Çare ahlaklı belediyeciliktir, çare Yeniden Refah Partisidir. Belediye seçimi için Sayın Cumhurbaşkanının selamı ile vatandaşın yanına gelenler, siz de Malatyalıların selamını Sayın Cumhurbaşkanına şu şekilde iletin; ‘22 yıldır destek verdik, depremde yıkıldık, ama 1 yılda sadece 750 ev hazır hale getirildi, 1 yılda 1 tane işyeri yapılamadı. Artık kusura bakmayınız.’ Bu selamı lütfen iletiniz.”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı