- Eğitim

2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. 13 Şubat 2024'ten itibaren başlayan başvurular, 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu sınav, devlet bursu imkanı kazanabilmelerine olanak sağlayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar mask
2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar
2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar
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Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tamamlanacak ve okul müdürlükleri tarafından sisteme onaylanacak.

2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olup, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava girebilecekler. Ancak, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluk sınavına başvuramayacaklar.

2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine toplamda 80 soru yöneltilirken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru sorulacak. Sınav süresi, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 100 dakika, diğer sınıflar için ise 120 dakika olarak belirlendi.

2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, başarılı öğrenciler devlet bursu almaya hak kazanacaklar.

Veliler ve öğrenciler, başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Bursluluk Sınavı Kılavuzu'na başvurabilirler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Şub 2024 - 14:17 - Eğitim

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