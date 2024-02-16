2024 Bursluluk sınavı başvuruları başladı işte detaylar

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru süreci, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tamamlanacak ve okul müdürlükleri tarafından sisteme onaylanacak.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olup, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava girebilecekler. Ancak, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluk sınavına başvuramayacaklar.

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine toplamda 80 soru yöneltilirken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru sorulacak. Sınav süresi, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 100 dakika, diğer sınıflar için ise 120 dakika olarak belirlendi.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, başarılı öğrenciler devlet bursu almaya hak kazanacaklar.

Veliler ve öğrenciler, başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Bursluluk Sınavı Kılavuzu'na başvurabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi