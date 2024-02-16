Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

Kesinti Süresi: 4 saat Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:00 Elektrik Kesintisi Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 13:00 Kesintiden Etkilenecek İlçe Belediyesi: Keşan Kesintiden Etkilenecek Mahalleler ve Köyler:
Siğilli, Kılıçköy, Dişbudak, Orhaniye, Kızkapan, Karlı, Mecidiye-Atatürk,
Kesinti Sebebi: Planlı kesinti
TEKİRDAĞ’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
17 Şubat 2024 Cumartesi günü Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:
MARMARAEREĞLİSİ, TEKİRDAĞ:
Kesinti Süresi: 2 saat
Başlama Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:00
Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:00
Etkilenen İlçe Belediyesi: Marmara Ereğlisi
Etkilenen Bölgeler: Merkez, Sultanköy
Kesinti Sebebi: Planlı kesinti
KAPAKLI, TEKİRDAĞ:
Kesinti Süresi: 2 saat
Başlama Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 03:00
Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 05:00
Etkilenen İlçe Belediyesi: Kapaklı
Etkilenen Bölgeler: Merkez, Bahçelievler
Kesinti Sebebi: Planlı kesinti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.