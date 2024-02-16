16 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi saatlerce sürecek. 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Edirne ve Tekirdağ’da yaşanacak. Elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler şu şekilde.