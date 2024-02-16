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Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi saatlerce sürecek. 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Edirne ve Tekirdağ’da yaşanacak. Elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler şu şekilde.

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek mask
Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek
Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek
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Kesinti Süresi: 4 saat Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:00 Elektrik Kesintisi Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 13:00 Kesintiden Etkilenecek İlçe Belediyesi: Keşan Kesintiden Etkilenecek Mahalleler ve Köyler:

Siğilli, Kılıçköy, Dişbudak, Orhaniye, Kızkapan, Karlı, Mecidiye-Atatürk,

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

Kesinti Sebebi: Planlı kesinti

TEKİRDAĞ’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 

17 Şubat 2024 Cumartesi günü Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:

MARMARAEREĞLİSİ, TEKİRDAĞ:

Kesinti Süresi: 2 saat

Başlama Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:00

Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:00

Etkilenen İlçe Belediyesi: Marmara Ereğlisi

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

Etkilenen Bölgeler: Merkez, Sultanköy

Kesinti Sebebi: Planlı kesinti

KAPAKLI, TEKİRDAĞ:

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek

Kesinti Süresi: 2 saat

Başlama Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 03:00

Bitiş Zamanı: 17 Şubat 2024 Cumartesi 05:00

Etkilenen İlçe Belediyesi: Kapaklı

Etkilenen Bölgeler: Merkez, Bahçelievler

Kesinti Sebebi: Planlı kesinti.

Edirne ve Tekirdağ dikkat Saatler sürecek
 

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16 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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