Malatya usulü nefis tarif

Malatya’nın nefis lezzetleri saymakla bitmiyor. İşte o lezzetlerden biride patatesli içli köfte. Her tadanın efsane lezzet olarak nitelendirdiği patatesli içli köfte yapımının ve püf noktalarını sizler için araştırdık.

Malatya Usulü Patatesli İçli Köfte tarifi şu şekildedir:

MALZEMELER:

Hamuru için:

2 su bardağı köftelik bulgur

Ilık su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN:

2 adet patates

250 gr kıyma

50 gr margarin

2 kaşık sıvı yağ

3 adet büyük soğan

Pul biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

YAPILIŞI:

İç harcı hazırlamak için, patatesleri haşlayın. Soğanları ince ince doğrayıp margarin ve sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ardından haşlanmış patatesleri ezerek ekleyin. Tuz ve pul biber ekleyip ocaktan alın. Geniş bir kaba alıp soğumasını sağlayın.İç harç soğuduğunda, köftelik bulguru ılık suyla yoğurarak yumuşayana kadar yoğurun. Hamuru top yapıp yoğurma kabına attığınızda dağılmıyorsa hamur olmuş demek.

Köfteleri yaparken yanınızda bir kapta soğuk su bulundurun. Elimizi ıslatmak işi kolaylaştırır. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp parmağınızı içine sokarak köfteleri oyun. İçine hazırladığınız iç harcı koyun ve kapatarak köfteleri şekillendirin. Malzemeler bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Geniş bir tencerede kaynattığınız suyun içine tuz ve bir parça limon tuzu ekleyerek köfteleri haşlayın. Ortalama 5-10 dakika haşlanan köfteleri delikli kevgirle alıp üzerine kızartılmış tereyağı dökerek servis edin. Bu tarif, 4-6 kişilik bir porsiyon için hazırlanmıştır. Afiyet olsun!

Kaynak: Haber Merkezi