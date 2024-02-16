Malatya’ya stres transferi mi yüklendi?

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesi olarak açıklanırken depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirtildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan depremi yorumlayarak bilgilendirmelerde bulundu.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş meydana gelen depremi yorumladı.
4,1 AKÇADAĞ MALATYA DEPREMİ
Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan depremin çevre faylara stres transfer etmiş olabileceğini bildirerek, “Yaşanan 6 Şubat 7,8 ve 7,6 deprem çifti, Doğu Anadolu Fay Sistemini ( Doğu Anadolu Fayı, Malatya Fayı, Ecemiş Fayı, Sarız Fayı, Deliler Fayı) sol yönlü fay mekaniğine göre alt kabuk- üst manto üzerinde saat yönünde dönmeye zorlayarak çevre faylara stres aktarmış olmalıdır. Bu nedenle çevre faylarda artçılar devam etmektedir” dedi.
Erzincan İliç’te meydana gelen felaket ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bektaş, “Aktif Doğu Anadolu Fay Sistemi içinde kalan İliç siyanürlü altın işletmesi, çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından önemli bir risk taşımaktadır” diye bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.