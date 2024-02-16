Son Dakika! Malatyalılara önemli duyuru! Maalesef ertelendi

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi geçtiğimiz günlerde netlik kazanmıştı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için ilk kuralar 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirileceği, ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacağı duyurulmuştu. Yarın yapılacak kura çekiminin ise iptal edildiği ve ne zaman çekileceğinin belli olmadığı resmi makamlarca açıklandı.
Malatya'daki TOKİ konutlarının ilk teslimatı için ilk kuraların yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile saat 16.00’da Malatya Merkez Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktı. Verilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Törenine canlı bağlantı ile katılım sağlanması planlanırken, kura çekimleri bir kez daha Malatya'da ertelendi.
MALATYA'DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Yarın gerçekleştirilmesi planlanan kura çekimlerinin ileri bir tarihe ertelendiği resmi kaynaklar tarafından bildirildi, ancak tam tarih verilmedi.
(GÜNCELLEME) YAPILAN SON AÇIKLAMA İLE BİRLİKTE KURALARIN NET TARİHİ VERİLDİ...
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Chp - Oylar VELİ AĞBABA YA
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.