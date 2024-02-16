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Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı

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Yeşilyurt Belediyesinin ‘Spor Tesisleri’ Projesi kapsamında Çilesiz Mahallesinde hizmete sunduğu Balon Tenis Kortu, Okullar arası Tenis İl Şampiyonasına ev sahipliği yaparken, genç sporcuların dereceye girmek için sergiledikleri yüksek performans göz doldurdu.

Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı mask
Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı
Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı
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Malatya’da tenis sporuyla uğraşan 7’den 70’e tüm sporseverlerin kış ayında da bu spordan uzak kalmaması için Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Balon Kort Tenis Alanında Okullar arası İl Şampiyonası heyecanı yaşandı.

Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı

12 OKULDAN 56 SPORCU KATILDI

8’si bayan, 5’i erkek takımı olmak üzere 12 okul takımından 56 sporcunun yer aldığı il şampiyonasında dereceye girecek olan okul takımları, Malatya’yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı elde edeceği bildirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalara katılan genç sporcular, sağlanan imkânlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı

Malatya Tenis İl Temsilcisi Abuzer Yaman ise, maçların güzel bir ortamda devam ettiğini söylerken, “Yeşilyurt Belediyemize ait Çilesiz Balon Kort Tenis Alanında gençler il şampiyonasını düzenliyoruz.12 okul takımından 56 sporcumuzun katılımıyla devam eden müsabakalarımızı sıcak ve güzel bir ortamda yapıyoruz. Böylesine güzel, temiz ve düzenli bir spor alanını turnuva maçları için bizlere tahsis eden Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile ekiplerine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı
 
Yeşilyurt’ta Okullar Arası Tenis İl Şampiyonası yapıldı

Kaynak: BÜLTEN

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16 Şub 2024 - 13:25 Malatya- Spor

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