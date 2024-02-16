Türkiye mutlu mu? İşte yanıtı

2022 yılında hayatından memnun olanların oranı yüzde 49,7 iken, 2023 yılında bu oran 3,0 puanlık bir artışla yüzde 52,7'ye yükseldi.

Mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı, erkeklere kıyasla daha yüksek çıktı. 2023 yılında mutlu kadınların oranı yüzde 55,1 iken, mutlu erkeklerin oranı yüzde 50,3 oldu.

Evli bireylerin mutluluk oranı, evli olmayanlara göre belirgin şekilde daha yüksek çıktı. Evli bireylerin yüzde 56,4'ü mutlu olduğunu belirtirken, bu oran evli olmayanlarda yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.

Gençler arasında mutluluk oranında önemli bir artış gözlendi. 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, bir önceki yıla göre 6,1 puan artarak yüzde 54,0 oldu.

Bireylerin mutluluk kaynağı genellikle aileleri oldu. Ailelerin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,9 olarak kaydedildi.

Sağlıklı olmanın mutluluğa katkısı büyük oldu. Bireylerin yüzde 69,5'i sağlıklı olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kamu hizmetlerinden en yüksek memnuniyet oranı asayiş hizmetlerinde gözlendi. Asayiş hizmetlerinden memnun olanların oranı yüzde 74,6 oldu.

Bu sonuçlar, Türkiye'deki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyeleri hakkında önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Araştırmanın, bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini anlamak ve hükümetin politika yapım sürecine katkı sağlamak açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi