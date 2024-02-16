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Battalgazi Belediyespor U-18 İl şampiyonu

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Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-18 Ligi’nde mücadele eden Battalgazi Belediyespor U-18 takımı grubunda oynadığı 10 maçın 9’unu kazanarak U-18 ligi Play-Off’larına katılmaya hak kazandı. U-18 Ligi Play-Off’larında Battalgazi Belediyespor U-18 takımı Malatya İl Şampiyonu oldu. Şehrimizi U-18 Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Battalgazi Belediyespor U-18 İl şampiyonu mask
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Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-18 Ligi’nde mücadele eden Battalgazi Belediyespor U-18 takımı grubunda oynadığı 10 maçın 9’unu kazanarak U-18 ligi Play-Off’larına katılmaya hak kazandı. U-18 Ligi Play-Off’larında Battalgazi Belediyespor U-18 takımı Malatya İl Şampiyonu oldu. Şehrimizi U-18 Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp 2’nci Başkanı Kemal Korkmaz “Altyapımız ile tüm altyapı kategorilerinde Battalgazi Belediyespor olarak katıldık. U-18 Ligi’nde de bunun meyvesini aldık. Gençlerimizi tebrik ederek Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

 

Kaynak: BÜLTEN
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16 Şub 2024 - 12:17 Malatya- Spor

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