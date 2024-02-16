Battalgazi Belediyespor için istikamet BALa

Kulüp 2’nci Başkanı Kemal Korkmaz ilk devreyi değerlendirerek, “Kadromuzu yenileyerek çıktığımız yeni sezonda takımımız grubumuzun 1’inci devresini hedeflediğimiz yerde namağlup lider olarak bitirmiştir, emeği geçen başta teknik ekibimiz, sportif direktörümüz ve futbolcularımızı tebrik ederim” dedi.

“PROFESYONEL LİGLERE TAŞIMAK OLACAKTIR”

Kulüp 2’nci Başkanı Kemal Korkmaz, “Her an olsun yanımızda olan Kulüp Başkanımız İsmet Biratlı’ya özellikle takım olarak teşekkür ediyoruz. Tek hedefimiz 300 bin nüfuslu ilçemizi alt liglerden çıkararak profesyonel liglere taşımak olacaktır. Takımımız para için değil hatır için kurulan bir kadro. Çok emek verdik, inşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alarak hedeflediğimiz Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağız. 2’inci devre öncesi tüm ekibimize canı gönülden başarılar dileyerek kazasız belasız bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN