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Battalgazi Belediyespor için istikamet BALa

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Malatya 1’inci Amatör Ligi A grubunda mücadele eden Battalgazi Belediyespor, grubunun ilk devresini namağlup lider olarak tamamladı. Devre arasına 3 transfer yaparak giren 1’inci Amatör temsilcisi, kadrosuna Melik Herdilli, Selim Yumrutepe ve Serkan Taneri de ekleyerek ekibini güçlendirdi.

Battalgazi Belediyespor için istikamet BAL mask
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Kulüp 2’nci Başkanı Kemal Korkmaz ilk devreyi değerlendirerek, “Kadromuzu yenileyerek çıktığımız yeni sezonda takımımız grubumuzun 1’inci devresini hedeflediğimiz yerde namağlup lider olarak bitirmiştir, emeği geçen başta teknik ekibimiz, sportif direktörümüz ve futbolcularımızı tebrik ederim” dedi.

Battalgazi Belediyespor için istikamet BALa

“PROFESYONEL LİGLERE TAŞIMAK OLACAKTIR”

Kulüp 2’nci Başkanı Kemal Korkmaz, “Her an olsun yanımızda olan Kulüp Başkanımız İsmet Biratlı’ya özellikle takım olarak teşekkür ediyoruz. Tek hedefimiz 300 bin nüfuslu ilçemizi alt liglerden çıkararak profesyonel liglere taşımak olacaktır. Takımımız para için değil hatır için kurulan bir kadro. Çok emek verdik, inşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alarak hedeflediğimiz Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağız. 2’inci devre öncesi tüm ekibimize canı gönülden başarılar dileyerek kazasız belasız bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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16 Şub 2024 - 12:15 Malatya- Spor

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