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Konteyner kentleri mesken tuttular

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Birçok kişinin dert yandığı sahipsiz sokak hayvanları şimdilerde konteyner kentleri mesken tuttular. Konteyner kentlerde kalan vatandaşlar sahipsiz sokak hayvanları nedeni ile tedirginlik yaşadıklarını belirterek yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını talep ettiler.

Konteyner kentleri mesken tuttular mask
Konteyner kentleri mesken tuttular
Konteyner kentleri mesken tuttular
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Asrın felaketi olarak tabir edilen ikiz depremlerde en büyük yarayı alan 4 ilden biri de Malatya olurken bu depremlerde evini kaybeden vatandaşlar şehrin farklı noktalarında kurulan konteyner kentlere yerleştirilmişti. Bu zamana kadar birçok sorun ile gündeme konteyner kentlerde şimdiler de ise sahipsiz sokak hayvanları sorunu yaşanıyor.

Konteyner kentleri mesken tuttular

Özellikle kış mevsiminde havaların soğuk olması ve yiyecek bulamama nedeni ile daha çok vatandaşların yaşam alanlarına yakın konumlarda dolaşan sahipsiz sokak hayvanları birçok vatandaşın korkulu rüyası oluyor.

Konteyner kentleri mesken tuttular

Malatya’da birçok bölgede çoğu vatandaşın şikayetçi olmasına rağmen bir türlü çözüm yolu bulunmayan sahipsiz sokak hayvanları şimdilerde de konteyner kentlerde ikamet eden vatandaşları tedirgin ediyor.

Konteyner kentleri mesken tuttular

Konteynerde kalan ve sahipsiz sokak hayvanları nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını belirten Remziye Gül isimli vatandaş, “Sokak hayvanları artık yaşam alanlarımızı esir aldılar,  bu alanda yaklaşık 6-7 sokak köpeği var ve gerçekten dışarı çıkmaya korkar hale geldik. Depremde evimiz yıkıldı, konteynerde kalıyoruz ama konteyner kentin bulunduğu alanda bir sürü sokağa köpeği var ve gelen geçen arabalara saldırıyorlar” şeklinde konuştu.

Konteyner kentleri mesken tuttular

Yetkililere seslenerek sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasını isteyen vatandaşlar “Herkes gibi elbette onlar da bir can taşıyor biz onlara zarar verilsin istemiyoruz sadece bizim yaşam alanımızdan uzaklaştırılarak güvenli bir barınakta tutulmalarını talep ediyoruz” dediler.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

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16 Şub 2024 - 12:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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