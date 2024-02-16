İnce'den zehir zemberek sözler “Hodri meydan!”

Artan maliyet ve mazot fiyatı karşısında esnaflarının zor durumda olduğunu dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, bundan 7 ay önce verdikleri zam dilekçesine hala Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunun yanıt vermediğini ileri sürdü. Zam taleplerinin olumlu karşılanmaması halinde hafta içi araçlarını Büyükşehir Belediyesine götürüp UKOME’ye teslim edeceklerini ve hodri meydan diyeceklerini ifade eden İnce, “Esnafımızın ekmeğine uzatılacak eli, kusura bakmasınlar, kırarız. Değil esnafımızın ekmeğine dokunmak, kılına bile kimse dokunamaz” dedi.

Artan maliyetler ve 45 TL civarına yükselen mazot fiyatı minibüsçü ve servisçi esnaflarını karar kara düşündürüyor. Giderek içinden çıkamaz bir hale gelen bu duruma bir neşter vurmak için 7 ay önce Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’na toplu şehir içi minibüs ve servis ücretleri tarifesinde zam yapma taleplerini ileten esnafların bu talebine yanıt verilmemesi adeta isyan ettirdi. BUSABAH Medya’ya konuşarak içinde bulundukları durumu anlatan ve UKOME Kuruluna ateş püsküren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sert açıklamalar yaparak adeta veryansın etti.

Son zamanlarda Malatya’da bulunan esnaflarının zor günler yaşadığını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremi, pandemi ve ardından da 6 Şubat depremleriyle birlikte minibüsçü, servisçi ve J plakalı toplu taşıma yapan esnafların giderek yok olduğunu söyledi.

“ESNAFLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA KALDILAR”

Şimdiye kadar hiçbir kurumdan bir destek almadıklarını dile getiren İnce, “Asrın felaketinin ardından Malatya yerle bir oldu, şehirde çarşı diye bir şey kalmadı. Çarşısı olmayan bir şehirde hayat, ekonomi, esnaf olmaz. Esnafın olmadığı bir şehirde de vatandaşlar olmaz. Biz bu noktada özellikle vekillerimizden, hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz şehrimizin çarşısının yapılması, hayatın normale dönmesi. Malatya’yı Hatay hariç, diğer Adıyaman ve Maraş’tan ayıran çarşı merkezimizin yerle bir olması. ama her nedense 6 Şubat’tan sonra Gaziantep, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Adana, Diyarbakır, Urfa’yı Malatya gibi görerek aynı desteği bu illerdeki esnaflar, vatandaşlar da aldı. Biz oradaki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bu destekleri almasın demiyoruz, ama Malatya, Hataya, Maraş, Adıyaman çok ağır deprem geçirdi. Malatya’nın da çarşısı yıkılınca en büyük mağduriyeti esnaflarımız yaşadı. Çünkü vatandaşlarımızın minibüslerimizi kullanabilmesi için çarşıya gelmesi gerekiyor ki çarşı diye bir şey kalmadı, dolayısıyla esnaflarımız çok zor durumda kaldılar. Biz buna rağmen çalışmaya devam ettik. Zararına çalıştık ama konforlu, kaliteli hizmetimizden ödün vermedik. Bu çalışmalarımızı yaparken ne devletimizden ne de başka bir kurumdan tek bir kuruş destek almadık” şeklinde konuştu.

“NEYİN PEŞİNDE KOŞUYORSUNUZ?”

“Şu an özellikle yaşadığımız sorunlardan birisi mazotun 45 TL’nin üzerine çıkması” diyen İnce, şunları kaydetti:

“Asgari ücretin yüzde 50’ye yakın artırılmasıyla birlikte bütün kalemlere 2 katında daha fazla zam gelmesi başta olmak üzere şoför maaşlarımız, araçlarımızın bakım giderleri, yedek parça harcamaları, eleman giderlerimiz aynı oran kadar arttı. Biz en son fiyat tarifemize 7’nci ayda geçmiştik. O günden bu güne kadar yaklaşık 6 aydan fazla zaman geçti. Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu Başkanı ve Kurul üyelerine soruyorum, mazotu, asgari ücreti biz artırmadık. Siz şu an minibüsçü, servisçi esnafımıza zam vermeyerek, neyin peşinde koşuyorsunuz? Siz masa başında maaşınızı alıyorsunuz, ama benim esnafım zararına çalışıyor. Şu anda MOTAŞ aylık 30 milyonun üzerinde zararına çalışıyor. Elbette ki toplu taşıma zararına da çalışabilir, bu belediyenin asli görevidir. O 30 milyon zararı devletten karşılıyorsunuz. Ama aynı oranda minibüsçü ve köy minibüslerinin de zararı var. Biz bunu cebimizden karşılıyoruz. Minibüsçü, servisçi esnaflarımız şu ana kadar bütün birikimlerini yedi. Biz artık neredeyse araçlarımızı, plakalarımızı satıyoruz ki zararımızı karşılayalım. Biz buna rağmen asgari ücret artışıyla birlikte UKOME Kuruluna fiyat zammı dilekçemizi verdik. Maalesef o günden bugüne kadar bir sonuç alamadık. Bu konuyla ilgili yetkililerin hangi amaçta olduğunu, bu zam kararını niçin almadıklarını ben özellikle kendilerine sormak istiyorum.”

“BİZ ÇARESİZ KALDIĞIMIZ ZAMAN NE YAPABİLİRİZ?”

Kimsenin üzerine sorumluluk alamadığını ileri süren İnce, “Yanı başımızda Elazığ minibüs yolcu taşıma fiyat tarifesini yüzde 50 oranında artırdı, Maraş yanı başımızda ve deprem şehri minibüs, halk otobüsü fiyat tarifesini yüzde 50 oranında artırdı ve çalışmasına devam ediyor. İstanbul asgari ücretin artmasıyla birlikte minibüs fiyat tarifesini yüzde 30 oranında artırdı ve çalışıyor. Malatya yerle bir oldu, esnafımız bitmiş, bir de esnafın üzerine siz gelip de bizleri zor duruma düşürmeyin. Bu gibi durumlarda esnaflarımız kontak kapatıp, belediyenin önünde eylem yapıyor ve buna da tepkiler geliyor. Biz çaresiz kaldığımız zaman ne yapabiliriz? Ben Oda Başkanı olarak bu esnaflarıma ben nereye kadar ‘Çalışın’ diyeceğim, belli bir noktadan sonra ben bunu diyemeyeceğim. Şu ana kadar Selahattin Gürkan Başkanımla uyumlu çalıştık, biz çok desteği oldu ama şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesinde muhatap olacağımız bir bürokrat yok. Kimse üzerine sorumluluk almak istemiyor” şeklinde konuştu.

“ODA OLARAK ESNAFLARIMIZLA HEP BİRLİKTEYİZ”

“UKOME Kurulunun bir an önce toplanıp minibüsçü, servisçi, köy minibüslerinde çalışan esnaflarımız için bir an önce fiyat tarifesine zam yapılması gerekli” diyen İnce, “Esnaflarımız ne zamana kadar cebinden mazot parası verebilir. Köylerdeki minibüslerimiz 3-5 yolcuyla geliyor. Biz oradan bu minibüslerimizi çekersek Büyükşehir Belediyemiz o bölgelere araç gönderebilecek mi? MOTAŞ bugün aylık 30 milyonlara zarar ediyorsa, biz araçlarımızı çekersek bu zarar 100 milyon olur. Esnafların sesine artık kulak verin. Biz günlerdir esnaflarımızın mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama sahada esnaflarımıza sıkıntılar yaşatılıyor. Esnafımızın ekmeğine uzatılacak eli kusura bakmasınlar kırarız. Değil esnafımızın ekmeğine dokunmak, kılına bile kimse dokunamaz. Biz oda olarak esnaflarımızla hep birlikteyiz, esnaflarımızın da sonuna kadar yanındayız. Önümüzdeki günlerde bu sorunumuzu çözmedikleri takdirde önümüzdeki hafta içinde araçlarımızı Büyükşehir Belediyesi önüne götürüp, UKOME’ye teslim edeceğiz, hodri meydan diyeceğiz. Bunun sorumlusu biz değiliz, sorumlusu Büyükşehir Belediyesidir, UKOME Kuruludur ve yetkililerdir. Biz kesinlikle eylem yapmayacağız, kontak kapatmıyoruz. Bizim artık mazot alacak paramız yok. Kazancımız olmadığı için mecburiyetten çalışamıyoruz. Esnaflarımızla birlikte gerekli yasak haklarımızı kullanacağız. Eğer zam talebimiz karşılanmazsa biz oda olarak yetkimizi kullanırız, yasal olsa da olmasa da zammımızı kendimiz yaparız. O zaman gelip de ‘Sen neden yasal olmayan zam yaptın’ dendiğinde de o zaman biz de hesabı kendilerinden sorarız” ifadelerini kullandı.