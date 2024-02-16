“Epilepsi hastasının ağzını açmaya çalışmayın”

Epilepsi Hastalığı farkındalık haftası dolayısı Nöroloji Uzamanı Doç. Dr. Osman Korucu vatandaşları uyararak, kişide aynı aralıklı tekrarlayıcı bulgular ortaya çıktığında ve bu durumun belli aralıklara tekrarlanması durumunda uzman desteği alınması gerektiğinin altını çizdi.

Epilepsi Hastalığı hakkında bilgiler veren Korucu, ''Epilepsi beyindeki sinir hücrelerinin ani anormal ortaya çıkan kasılma benzeri bulguların görüldüğü bir durumdur. Ortalama bir iki dakika süren nöbetleri ile karakterizedir. Toplumda yüzde 1 oranında görüldüğü bilinmekte ve kadın erkek cinsiyet arasında eşit sıklıkta olduğu bilinmektedir. Epilepsi en sık çocukluk ve ileri yaş döneminde görülmekle birlikte her yaş grubunda görüldüğü bilinmektedir. Çocuklukta görülen epilepsinin en sık nedenleri doğumsal anomaliler, genetik yatkınlık ve metabolik hastalıklardır. Genç yaşta görülen epilepsilerde ise sıklıkla neden travma, beyin tümörü ve beyini ilgilendiren enfeksiyonlardır. İleri yaşlarda ise epilepsi; sıklıkla akut hasar, beyindeki damar tıkanıklığı, beyin kanaması gibi nedenlerle görülmekte. Bunun dışında ileri yaşta görülen tümörler ve enfeksiyonlar da epilepsiye neden olmaktadır. Epilepsi nöbetleri sıklıkla 30 saniye ile 2 dakika arasında sürmekle birlikte 5 dakikadan uzun süren nöbetler ya da 5 dakika içinde tekrarlayan nöbetler olduğunda tıbbi yardım alınması gerekmektedir epilepsi ani tekrarlayıcı ve kronik bir hastalıktır” diye konuştu.

Hastaların belli aralıklarla nöbet geçirdiğini ve nöbet aralıklarının öngörülemediğini ifade eden Korucu, nöbetlerin sıklığını ve şiddetini kontrol altına almak isteyen hastaların tedavi alması gerektiğini vurguladı.

“EPİLEPSİ NÖBETLERİ BEYNİN BİRKAÇ FARKLI NOKTASINDAN KAYNAKLANABİLİR”

Epilepsi nöbetlerinin beynin birkaç farklı noktasından kaynaklandığını dile getiren Korucu, “Toplumda sıklıkla bilinç kaybının eşlik ettiği kasılma ve gevşemelerle giden nöbetler iyi bilinmesine rağmen epilepsi nöbetleri çok geniş bulgularla kendini gösterebilir. Hayal görmeler, halüsinasyonlar, uyuşma, karıncalanma, elektriklenme gibi bulgular ya da dalma şeklindeki nöbetlerle sık gördüğümüz nöbet tipleridir. Nöbetler basit ve yaygın olarak kabaca iki tip ayrılmaktadır. Basit nöbetlerde bilinç kaybına ilişkin bilinç kaybına eşlik edip etmemesine göre sınıflandırılmaktadır. Basit nöbetlerde de beyne ve diğer kısma yayılarak tüm vücutta kasılma, ağızdan köpük gelmesi gibi bulgular ve bilinç kaybı görülebilmektedir'' ifadelerini kullandı.

Epileptik nöbet geçiren hastanın ağzını açmaya çalışmanın veya cisim sokmanın ciddi durumlara yol açabileceğini söyleyen Korucu, ''Bu nedenle nöbet geçiren hastada yapılması gereken ilk ve en öncelikli şey hastanın yana çevrilmesi başının hafif yukarıya kaldırılması ve nöbet geçiren hastanın yaralanmasını engellemek için ortamda bulunan delici kesici ya da ciddi yaralanmaya neden olacak aletlerin ortadan kaldırılmasıdır. Nöbet geçiren hastanın etrafında güvenli alan oluşturulması en doğru yoldur'' şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı