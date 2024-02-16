Benzediği organa iyi gelen besinler

Tatlı Patates - Pankreas
Kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.
Domates - Kalp
İçerdiği likopen kanı ve kalbi korur ve temizler bu sayede kalp daha iyi çalışır.
Ceviz - Beyin
İçerdiği e vitamini ve n3 yağ asidi sebebiyle tam bir beyin dostudur.
Greyfurt - Göğüs
Limonid içeriği sebebiyle tam bir göğüs kanser karşıtıdır.
Zencefil - Mide
Mideyi temizleyerek gazı önler ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık sorunu, kusma ve gaz problemine karşı rahatlatıcıdır.
Üzüm - Akciğer
Alvaollere oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.
Mantar - Kulak
İçerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantar ortadan ikiyi ayrıldığında kulağa benzer.
Kereviz - Kemik
İçerdiği silisyum sebeyile kemiğin sert yapısını oluşturur.
Avokado - Uterus
İçerdiği mikro-makro elementler sayesinde rahimi temizler ve rahim ağzı kanseri riskinin azaltır.
Havuç - Göz
Havuç, beta karoten deposu olduğundan göz sağlığı için birebirdir.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.