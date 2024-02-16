- Sağlık

Benzediği organa iyi gelen besinler

ABONE OL Google News Sayfamız

Zaman zaman hiç düşünmeden tüketilen ve mutfakta yer alan bazı besinlere farklı açıdan bakıldığında birçoğunu vücuttaki bir parçayla bağdaştırmak mümkün olabiliyor. Bazı besinler var ki benzediği organlara iyi gelebiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi.

Benzediği organa iyi gelen besinler mask
Benzediği organa iyi gelen besinler
Benzediği organa iyi gelen besinler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tatlı Patates - Pankreas

Kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.

Benzediği organa iyi gelen besinler

Domates - Kalp

İçerdiği likopen kanı ve kalbi korur ve temizler bu sayede kalp daha iyi çalışır.

Ceviz - Beyin

İçerdiği e vitamini ve n3 yağ asidi sebebiyle tam bir beyin dostudur.

Benzediği organa iyi gelen besinler

Greyfurt - Göğüs

Limonid içeriği sebebiyle tam bir göğüs kanser karşıtıdır.

Zencefil - Mide

Benzediği organa iyi gelen besinler

Mideyi temizleyerek gazı önler ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık sorunu, kusma ve gaz problemine karşı rahatlatıcıdır.

Üzüm - Akciğer

Alvaollere oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

Mantar - Kulak

İçerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantar ortadan ikiyi ayrıldığında kulağa benzer.

Kereviz - Kemik

İçerdiği silisyum sebeyile kemiğin sert yapısını oluşturur.

Benzediği organa iyi gelen besinler

Avokado - Uterus

İçerdiği mikro-makro elementler sayesinde rahimi temizler ve rahim ağzı kanseri riskinin azaltır.

Havuç - Göz

Havuç, beta karoten deposu olduğundan göz sağlığı için birebirdir.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Uzman Diyetisyen, Şükrü Can Gülşen, diyetisyen, besinler ve faydaları

16 Şub 2024 - 11:59 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL