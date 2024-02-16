16 Şub 2024 - 11:59 - Sağlık

Benzediği organa iyi gelen besinler

Zaman zaman hiç düşünmeden tüketilen ve mutfakta yer alan bazı besinlere farklı açıdan bakıldığında birçoğunu vücuttaki bir parçayla bağdaştırmak mümkün olabiliyor. Bazı besinler var ki benzediği organlara iyi gelebiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi.