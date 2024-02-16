Bostanbaşı’ndan dikkat çeken talep

Bostanbaşı Mahallesi sakinlerinin, evlerinin yerinde dönüşüm ile TOKİ tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirten Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, müteahhitlerin yüksek rakamlı fiyatlar ve ucu açık sözleşmeler yaptıklarını kaydetti. Muhtar Özbay, “Buradaki sakinlerimiz evlerinin Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü müteahhit firmalar yüksek meblağlı paralar istiyorlar ve vatandaşlarımız bu paraları ödeyemiyorlar” dedi.

6 Şubat tarihli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı il olan Malatya’da en büyük hasar alan mahalle ise Bostanbaşı Mahallesi olmuştu. Yerinde dönüşüm ile ilgili henüz bir ses seda çıkmasa da Bostanbaşı Mahallesi sakinleri evlerinin yerinde dönüşümünün TOKİ veya Emlak Konut aracılığı ile yapılmasını istiyorlar. Mahalle sakinlerinin talepleri hakkında BUSABAH’a konuşan Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, önemli açıklamalarda bulundu.

Bostanbaşı Mahallesi’nin Yeşilyurt ilçesinin en büyük mahallesi olduğunu belirten Muhtar Özbay, mahallenin yaklaşık 37 bin nüfusa sahip olduğunu kaydetti.

“UCU AÇIK BİR SÖZLEŞME YAPIYORLAR”

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerde Bostanbaşı Mahallesi’nde 4 bin evin ağır hasar aldığını söyleyen Muhtar Özbay,

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilin içerisinde en ağır hasarı alan ikinci bölgemiz Bostanbaşı Mahallesi. Burada yaklaşık olarak 4 bin evimiz ağır hasarlı. Bu bölgede çok katlı binalarda oturan sakinlerimizin yüzde 80’i memur ve emekli insanlar. Devletimizin verdiği 750 hibe ve 750 kredi bu insanların yerinde dönüşüm yapmasını zorlaştırıyor. Çünkü mahalle sakinlerimiz müteahhit firmalarla anlaşmaya gittiklerinde müteahhitler yüksek rakamlı fiyatlar istiyorlar ve ucu açık bir sözleşme yapıyorlar. Buradaki sakinlerimiz de bir türlü müteahhit firmalarla anlaşamıyorlar, anlaşma sağlanamıyor, sakinlerimizde bu durumda mağdur oluyorlar ve sürekli kafalarında bir soru işareti ‘Acaba biz yeniden Bostanbaşı’na gelebilecek miyiz?’ diyerek merak ediyorlar”

şeklinde konuştu.

“15 VEYA 20 YIL DA YAPABİLİR”

Mahalle sakinlerinin yıkılan evlerinin TOKİ tarafından yapılmasını talep ettiklerinin belirten Muhtar Özbay,

“Bostanbaşı bizim sevdamız. Biz istiyoruz ki devletimiz burada oturan sakinlerimize 1 milyon artı 1 milyon hibe, kredi verilsin yerinde dönüşümler için. Buradaki sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ veya Emlak Konut’un iştirakleri ile Bostanbaşı’nda evi yıkılan sakinlerimizin evlerinin yapılmasını buradaki sakinlerimiz talep ediyor. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen’le de bu konuyu görüşmüştük. Kendileri bakanlığın zemin artı 4’e kadar müsaade ettiğini belirttiler. Buradaki müteahhitlerin istediği 1 milyon veya 1,5 milyon parayı iki taksitle istiyorlar ama Emlak Konut bunu yaparsa sakinlerimizim borcunu şu an kanunen 2 yıl ödemesiz 10 yıl ama Sayın Cumhurbaşkanımız burası deprem bölgesi olduğu için bunu 15 veya 20 yılda yapabilir”

ifadelerine yer verdi.

“BOSTANBAŞI’NA BİR EL ATMASI GEREKİYOR”

Yetkililere çağrıda bulunan Özbay,

“Mahalleden ayrılmak zorunda kalan sakinlerimiz bizi arıyorlar, ‘Biz ne zaman mahallemize geri döneceğiz?’ diyorlar, bu vatandaşlarımızın tekrar Bostanbaşı’na dönmeleri için devletimizin acilen Bostanbaşı’na bir el atması gerekiyor. Buradaki sakinlerimiz evlerinin Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü müteahhit firmalar yüksek meblağlı paralar istiyorlar ve vatandaşlarımız bu paraları ödeyemiyorlar ama Emlak Konut yaparsa aynı fiyatta da olsa, o fiyata yakında olsa sakinlerimizin ödeyecekler paralar yıllara yaydıklarından dolayı, emekli ve memur olduklarından dolayı ödeme kolaylığı sağlanacaktır. Vatandaşlarımız 750 hibe artı 750 kredinin yetersiz olduğunu bunun en az 1 milyon hibe ve 1 milyon kredi olması ve Emlak Konut tarafından yapılmasını talep ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan, valimizden, kaymakamımızdan Emlak Konutun Bostanbaşına girip Bostanbaşı’nı tekrar ayağa kaldırma çabası içerisinde olmalarını rica ediyorum”

diye konuştu.

Son olarak Bostanbaşı Mahallesi’ndeki enkaz sorunu hakkında da bilgi veren Muhtar Özbay, “Mahallemizde kontrolsüz bir şekilde yıkımlar devam ediyor ama buna rağmen enkazlar kaldırılmıyor. Binaları yıkıyorlar ama enkazlar olduğu yerde kalıyor” açıklamasında bulundu.