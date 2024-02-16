Dikkat! Adana’da 4 Mersin’de 12 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 10.00-15.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Tarık Yalçınkaya, Özdemir Sabancı, 3475, 3428 bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı 84239, 84230, 84231, 84236, 84220, 84238 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez, Kuyuluk Merkez, Tapırlı, Pekmezci bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 6551, 6552, 6560, 6561, 6565, 6581, D-400 Karayolu, Gazipaşa, 6306, 6307, 6311, 6313, 6314, 6315, 6318, 6319, 6320, 6321, 6323, 6328, 6345, 6346, 6348, 6349, 6350, 6371, Karşıyaka, Kazım Karabekir bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Akdeniz ilçesine Dedeler, Portakal, Toroslar, 2855, Deliçay, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2989, Bahçeler_3, Gül, Nergiz, Toroslar, Manolya-2, 2849, 2851, 2853, Deliçay, Akdeniz-1, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Kurtoğlu, Pompa, İncekeli, Doğan, Göçtü, İşraş Arkası, 141, 5786, 5789, Çiftçiler, 5511 bölgelerine,

Yarın 09.30-11.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Güney bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Değirmendere, Ziftlik, Sakarca, Karagöl, Kaş, Alıçlıöz, Selvili, Ardıçpınarı, Merkez Entegre, Merkez/10, Kocapelit, Kutlubey, Çataloluk, Çukurkonak, Göktürk, Halifeler, Yenisu, Armutalanı, Çağlayan-, Kuskan Çıkmaz Sk Entegre, Bahar-, Farabi, Mareşal Fevzi Çamak/1, İbn-İ Sina, Şht.Er Musa Gök, Kuskan Yayla Oğuz. Cad. Entegre, Kuskan Derya Sk Entegre, Şht.Polis Ali Kamacı, Adnan Menderes, Gelincik, Karyağdı, Hürriyet, Kazım Karabekir-, Yıldırım Beyazıt, Cengiz Topel (Oğuzkan), Stadyum, Mevlâna, Kuskan Cengız Topel Yenı Cad. Entegre, Toros, Oğuz Kağan-, Menekşe, Levent, Melodi, Cumhuriyet, Palmiye, Atatürk, 10 Yıl-, Orhan Gazi, Alankuyu-, Türkmenistan, Mut/15, Barbaros, Gülnar/16, Belediye (Yeni), Kuskanentegremut, Kuskan Iğde Mev. Entegre, Kuskan, Kuskan Ergenekon Cad Entegre, Egemen, Bayamlı Mevkii, Akgedik/2, Yayla, Kardelen, Ahmet Yesevi, Cengiz Topel, Mut/14, İstiklal, Karyağdı/3, Mut/9, Osman Gazi, Orkide/1, Mut/12, Orkide, Gülnar, Kanarya, Mut/11, Bektaş, Mut/13, Şeyhömer, Köyiçi, Barbaros, Zeybek, Hastane, Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Barbaros, Hacıbahattin, Mebuslar bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Bozyazı ilçesine bağlı Akova, Ardıçlı, Ardıçpınarı, Alıçlıöz, Kocapelit, Çataloluk, Bolyaran, Çukurkonak, Kürtlü, Merkezentegre, Merkez/13, Kalfalar, Demirözü, Merkez_1, Sumak, Yükselen, Çokoluk, Kötekler_1, Bağlama, Akçaoluk, Bardatpazarı, Çıldır, Gezende Merkez Sk Entegre, Merkez/7, Yenisu, Merkez/6, Ilısu, Bubas-Say-Enişdibi, Yarbaşı, İshaklar, Kevli, Merkez_2, Akcamaşat, Hasan Öldüğü, Çamalanı, Sarınç, Devrent, Ardıç Alanı, Nurullah, Erikli, Konur Merkez Entegre, Merkez/14, Çayıroluğu, Armutalanı, Göksu/3, Baysanlar/3, Cami/1, Canlar, Göksu/1, Kaplap/1 Kümesi, Baysanlar/2, Koreli, Baysanlar, Gevleğiz, Olucak Kümesi, Gevleğiz Kümesi, Göksu, Tarlalıyurt, İlköğretim, Cami, Belkuyu Kümesi, Değirmen, Örenkuyu Kümesi, Kaplap, Ermenek/10, Ermenek/22, Taşdüştü Kümesi, Göksu/4, Kızıl, Ermenek/7, Göksu/2, Akseki Kümesi, Ermenek/3, Kokkorum Kümesi, Miskale Kümesi, Çıldır Kümesi, Sıra Kümesi, Akçaolucak Kümesi, Bardat Kümesi, Cengiz Topel (Oğuzkan), Oğuz Kağan-, Bereket, Çaltı, Örenpınar, Şeyhömer, Merkez/9, Medrese, Taşoluk Merkez Sk Entegre, Güneşli, Biliciler, Yassı Çayır, Aslangazi, Köyiçi bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Boztepe, Böğrüeğri, Merkez/Kesecik, 351, 326_1, Ahmet Kara, Bebekler, Ahmet Öz, 417, 356, 345, Yunus Nas, 346_1, 350, 336, 327_2, 338, 457, 301, 406, 343_1, Mimar Sinan, 317, Sancar, 364, 409, 395, 393, 340, 344, Karanfil, Necati Yeni, 415, 352, 354_1, 341_2, 379, Muhtar Halil, 375, Şehit Ruhi İnce, Gazi Mustafa Kemal, 303, 309, 321_1, 325_1, Tuna, 371, 323_2, 305, Sağlık_1, Fatih Sultan Mehmet, 319, 387_1, Çamlıca_1, 315, 313, 302, 330, Barbaros, 324_1, 316_2, 312_2, 311_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El, 445, 378, 425, 349, Karanlar, Evcili Mustafa, 449, Fevzi Paşa, 612, Halil Öz, 619, 392, 334, 604, Şemsettin Yer, 623, Uğur Yaşar, 359, 357, 365_1, İstiklal, Ali İhsan Lafçı, 625, 608, Osman Gazi, Zambak, 382_1, 355, Ahmet Tosun, Sıtkı Şen, 611, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir_1, Orhan Gazi, Selçuklu, 516, 405, 1342, 370, 403, 401, 10397, 10306, 10501, 1520, Menekşe, 1411, 1308, 1513, 399, 1517, 110, 113_1, Tapır, Hüsnü Yıldırım, Güney (13 Evler), 118, Tömekli, Meşe, Karaca, Karanfil_1, Resul Arslanköy, Atatürk (Gazi), Kara Hasan, Resul Arslanköy (Gazi), Halkevi, Hüseyin Ergan, Karakol, Koşay, Kültür, Arzum, Şahin, Atatürk (Merkez), Battal, H.Ahmet Yıldıran, Arif Hoca (Toroslar), Atatürk (Toroslar), Güney, Lazlar, Yıldız (Toroslar), Atatürk (13 Evler), Camız Pınarı, Hüsnü Yıldırım (13 Evler), Ormancılar, Sudi Güneş, İpek, Yıldız, Başpınar_1, Park, H.Ahmet Yıldırım, Resul Arslanköylü, Şirin, Gaffur, Beşiktaş, Kör Cennet, Yahya Aydın (13 Evler)-, 101, 103, 109, 107, 105, 106, 111_1, 117, Yıldız (13 Evler), 115_2, 121, 122_2, 102_1, 124, Atatürk, 123 (Gazi), 119 (Gazi), 119_2, 123, Arif Hoca, H.Ahmet Yıldırım (13 Evler), Harun Yedigöz, 125_1, 126, 127_2, 128, 129, 130, Demirışık, 131_1, Gölet, 132_2, 133, 558, 540, 464_1, 534, 525, Kibar Ali, 187, 112, 155_1, 94, 90, 106_1, 116_1, 151, Aymer, Başpınar, Candan, Duramazlı, Atatürk_3, Gürani, Karataş, Sağlık_3, Uğur, Çakmak, Çınar, Şirin Evler, Belen, Kardelen, Mezarlık, Küpeli, Savaş Şahin, Şıh Bağı, Hacı Mehmet, Kafarlı, Karafakı, Karatepe_1, Kavaklı (Yukarı Gözne), Lale, Mençekli, Milli Egemenlik, Sakarlar, Sinap, Tatar, Taşkınlı, Türker, Vakıf, Varlılar, Ömerağa, İnönü (Yukarı Gözne), İpekçi, Fatih 1, Fatih 2, Gül, 474_1, 502, 501, 181, Teberik, Yastıca, 80, 70, 137_1, Elmalı, Mersin, Yılmaz, Çatalağaç, Özyurt, Kurtuluş_1, Gür, Karadeniz, Karşıyaka, Kocabay, Toros_1, Ünal, 454, 449_1, 438, 422_1, 453, 440, 441, 427_1, 446, 463, 372, 371_1, 266_1, 439, 330_2, 385, 423_1, 386, 354, 560, 561, Özer, Menekşelik, 417_1, 380, 298, 305_1, 306_1, 216, Kavaklı_1, 265, 343_2, Sırtlanlık, 382, 310_1, 339, 316_1, 327_1, İnönü_1, Çatalağaç (Yukarı Gözne), 260, 318, 263_1, 295, 307, İstemihan Talay, 315_1, 262_1, 10240, 218, 234_1, 233_1, 217, 211_1, 200, 222_1, 269, Odun Atacağı, 309_2, 206_2, 215, 220_1, 237_2, 219_1, 230_1, 231, 249, 246, 255_1, 341, 301_1, 308, 300, 293, 299, 346, 347, 311_1, 313_1, 261_1, 342_1, 273, 271, 291, 256, 288, 580, Küme Evler 2, 290, 292, 576, 577, 578, Kuvai Milliye, 184, 250_1, 197, 196, 202_2, 167, 201_2, 183, 182, 158, 65, 66, 72, 71, 73, 69, 203, 61, Kayalar, 165, 170, 178, 169, Gündoğdu, 168, 150_1, 153, 161, Üçtepeler, 92, 81, Zengin, Öz İstekler, 43, 135_1, 110_1, Saybaşılı, Yılmazlar, 62, 91, 154, 115_1, 84, 159, Yeşilyurt, 39, 119_1, 121_2, 45, 86, 107_1, 109_1, 37, 125_3, 46, 122_1, 93, 156, 120_1, 126_1, 108_1, 19, 25, 1, 10-, 5, 549, 35, 164, 56, 29, 38, 103_1, 478, 185, 30, 117_1, 44, 48, 50, 191, 241, 21, 51, 15-, 275, 286, 111, 55, 166, 146, 431_2, 226_1, 17, 188, 477, 58, 136_1, 82, 205, 12, 355_2, 173, 49, 20, 384_1, 83, 176, 553, 14, 42, 479_1, 232, 229, 13, 351_1, 254_1, 2, 396, 582, 68, 34, 389, 32, 24, 583, 7, 585-, 26, 130_2, 584, 280, 67, 104, 365, 27, 586, 238_1, 57, 85, 588, 22, 163, 64, 554, 590, 591, 96, 59, 95, 23, 289, 139, 124_1, 374, 1377, 1375, 54, 10129, 571, Gökalan, 10105, 10131, 544, 60, 63, 526, 493, 11, 53, 10409, 408, 10410, 3, 369, 28, 10276, 198, 52, 10221, 98, 397, 304, 10144, 287, 10277, 33, 76, 10133, 10345, 194, 189, 10338, 193, 227, 487, Aşağıtepe, 10236, 10134, 353, 10242, 180, 143, 10145, 1482, 10324, 75, 99, 1247, 1407, 373, 10455, 245, 195, 1363, 459, 1281, 1460, 10270, 10204, 10141, 41, 1005, 1006, 1007, 1082, 1083, 1085, 1084, 1091, 1094, 1095, 1002, 1003, 1031, 1032, 1037, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1011, 1013, 1016, 1018, 1021, 1024, 1025, 1158, 1171, 1167, 1042, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1054, 1056, 1050, 1057, 1059, 1060, 1067, 1071, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1150, 1151, 1177, 1183, 1194, 1192, 1020, 1034, 1035, 1036, 1039, 1046, 1047, 1098, 1099, 1101, 1108, 1110, 1115, 1116, 1121, 1124, 1129, 1137, 1147, 1148, 1149, 1112, 1123, 1127, 1026, 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041, 1043, Yerli Armut, Tek Çam, Demirciler, Necati Bey, 1066, 1069, 1105, 1130, 1131, 1132, 1143, 1152, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 1180, 1189, Fatih, Topsahası, Kavaklı, Taşlıekinlik, Karatepe, Muhtar Mehmet Ali, Kozluoluk, Çandır, Solak Emmi, Camcılar, Kocapınar, Eski Cami, Şantiye, Aktaş, Örtülü, Cevizarası, Boyacıoğlu, Çapar (Merkez), Küçük Bostanlık, Uyuzluk, Çapar, Alparslan Türkeş, Sazoluğu, 1001, Yarıktaş, 1201, 1202, 1191, Top Sahası, 1203, 1104, 1204, 1027, 1205, 1156, 1206, 1190, Zeytinliçeşme, 1210, 1187, 1119, 1164, Yarbay, Hakkı İbrahim, Güzle, 1107, 311, 333, 317_1, 329, 330_1, 331, 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Eskiköy, Fakıpınarı, Karalaroluğu, Köserellik, Postulu, Çatalçeşme, 116, 114, 113_2, 121_1, 122, 132, 130_1, 127, 202_1, 204, 206_1, 207, 137, 220, 222_2, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, 254, Cumhuriyet (Yeni), Pelit, Çınarlı, 115, 120_2, İsmet Hasancaoğlu, 124_2, 209, 223_1, 112_1, 221, 243_1, 274, Pervin Atıcı, 404, 405_1, 406_1, Fikriye Atıcı, İsmet Atıcı, 411, 420, 424, 425_1, 426, 429, 431, 432, 435, 436, 441_1, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 250, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Gözne_2, Kale, Sağlık, Tehnelli, 144, 150, 154_1, 155, 205_1, 228, 236, 237_1, 242, 118_1, 125_2, 134, 136, 210_2, 1340, 306, 316, 318_1, 324, 327, 341_1, 356_1, Çanakçeşme, 343, 422, 241_1, 145_1, 418, 491, 164_1, 419, 417_2, 471, 416, 358, 166_1, 230_2, 412, 141, 231_2, 232_2, 468_1, 247, 423_2, 323, 233, 496, 171_1, 249_1, 492, 1240, 256_1, 350_1, 409_1, 218_3, 151_1, 160_1, 149, 337, 1348, 467, 148, 10053, 1339, 1347, 10158, 1457, 10152, 1270, 10161, 472, 1334, 1349, 490, 147, 10159, 1493, 10315, 466, 1447, Karahasan, 10215, 448, 10157, 11338, 428, 10216, 360, 10180, 10189, 1459, 10191, 10193, 10415, Merkez_3, Kuyualanı, Karabahtır, Merkez_1, Evrenli, Hacgediği, Kepirli, Şahinpınarı, Aşağı Yeniköy, Elmalı Pınar, Tekiroluk, Gaziosmanpaşa, Tekirgölü, Merkez_5, Fındıklı, Merkez_13, Taşoluk, Gökgedik, Palanbağ, Merkez_8, Kurudere, Tırtar, Yavca, Yarıkpınar, Karacaağaç Pınarı, Sandallı, Belenoluk, Sinap_1, Merkez_4, 113, Merkez_6, Merkez_9, Merkez_11, Hangediği, Kızılkaya, Musalı bölgelerine,

Yarın 16.45-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Ali Kiya_1, 7009, 7010, 7014, Cumhuriyet_4 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Akova, Ardıçlı, Ardıçpınarı, Alıçlıöz, Kocapelit, Çataloluk, Bolyaran, Çukurkonak, Kürtlü, Merkezentegre, Merkez/13, Kalfalar, Demirözü, Merkez_1, Sumak, Yükselen, Çokoluk, Kötekler_1, Bağlama, Akçaoluk, Bardatpazarı, Çıldır, Gezende Merkez Sk Entegre, Merkez/7, Yenisu, Merkez/6, Ilısu, Bubas-Say-Enişdibi, Yarbaşı, İshaklar, Kevli, Merkez_2, Akcamaşat, Hasan Öldüğü, Çamalanı, Sarınç, Devrent, Ardıç Alanı, Nurullah, Erikli, Konur Merkez Entegre, Merkez/14, Çayıroluğu, Armutalanı, Göksu/3, Baysanlar/3, Cami/1, Canlar, Göksu/1, Kaplap/1 Kümesi, Baysanlar/2, Koreli, Baysanlar, Gevleğiz, Olucak Kümesi, Gevleğiz Kümesi, Göksu, Tarlalıyurt, İlköğretim, Cami, Belkuyu Kümesi, Değirmen, Örenkuyu Kümesi, Kaplap, Ermenek/10, Ermenek/22, Taşdüştü Kümesi, Göksu/4, Kızıl, Ermenek/7, Göksu/2, Akseki Kümesi, Ermenek/3, Kokkorum Kümesi, Miskale Kümesi, Çıldır Kümesi, Sıra Kümesi, Akçaolucak Kümesi, Bardat Kümesi, Cengiz Topel (Oğuzkan), Oğuz Kağan-, Bereket, Çaltı, Örenpınar, Şeyhömer, Merkez/9, Medrese, Taşoluk Merkez Sk Entegre, Güneşli, Biliciler, Yassı Çayır, Aslangazi, Köyiçi, Değirmendere, Ziftlik, Sakarca, Karagöl, Kaş, Alıçlıöz, Selvili, Ardıçpınarı, Merkez Entegre, Merkez/10, Kocapelit, Kutlubey, Çataloluk, Çukurkonak, Göktürk, Halifeler, Yenisu, Armutalanı, Çağlayan-, Kuskan Çıkmaz Sk Entegre, Bahar-, Farabi, Mareşal Fevzi Çamak/1, İbn-İ Sina, Şht.Er Musa Gök, Kuskan Yayla Oğuz. Cad. Entegre, Kuskan Derya Sk Entegre, Şht.Polis Ali Kamacı, Adnan Menderes, Gelincik, Karyağdı, Hürriyet, Kazım Karabekir-, Yıldırım Beyazıt, Cengiz Topel (Oğuzkan), Stadyum, Mevlana, Kuskan Cengız Topel Yenı Cad. Entegre, Toros, Oğuz Kağan-, Menekşe, Levent, Melodi, Cumhuriyet, Palmiye, Atatürk, 10 Yıl-, Orhan Gazi, Alankuyu-, Türkmenistan, Mut/15, Barbaros, Gülnar/16, Belediye(Yeni), Kuskanentegremut, Kuskan Iğde Mev. Entegre, Kuskan, Kuskan Ergenekon Cad Entegre, Egemen, Bayamlı Mevkii, Akgedik/2, Yayla, Kardelen, Ahmet Yesevi, Cengiz Topel, Mut/14, İstiklal, Karyağdı/3, Mut/9, Osman Gazi, Orkide/1, Mut/12, Orkide, Gülnar, Kanarya, Mut/11, Bektaş, Mut/13, Şeyhömer, Köyiçi, Gökbelen, Samadın, Uşakpınarı, Kesiksöğüt, Gonca, Ulupınar, Tepe, Merkez/12, Merkez-, Pınarbaşı, Kavakoluğu, Hırmanlı, Merkez/Delikkaya, Çeçalan, Karabük, Merkez/Dedeler, Köprü, Bozburun, Akçakoyun, Dedelerentegre, Buhran, Kızıl Yokuş, Bahçe, Taşdemir, Boztoprak (Mrkz), İnhisar, Kara Kise, Koca Oluk, Kuzguyu, Merkez, Somat bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 31041, 31043, 31045, 31050, 31054, 31060, 31066, 31058, 31052, 31047, 31062, 31070, 31064, İsmet İnönü, 31132, 31101, Yüksek Harman, 33196, Küme5, Küme2, Küme4, Küme 1, Küme3, Küme6, 32027, 32028, 32019, 32032, 32024, 32036, 32021, 3229, 32142, 32115, 32151, İstemihan Talay, 3202, 32136, 3279, 32144, 32137, 3263, 3280, 3278, 3245, 3287, 32280, 32119, 3268, 32124, 3283, 32127, 3276, 3269, 3236, Mersin Üniversitesi Kampus Alanı, 32118, 3270, 3267, 3277, 32134, 3282, Mehmet Akif Ersoy, 3272, 3273, 32153, 3294, 32126, 3298, 32122, 32110, 3281, 3274, 32120, 32133, 3288, 32100, 32163, 32161, Hüseyin Okan Merzeci, 3275, Şakir Son, 32128, 34., 3201, 3208, 3212, 3205, 3216, 3211, 3213, 3230, 3242, 3225, 3235, 3256, 32125, 32157, 32159, 32114, 32140, Mimar Sinan, 3297, 32112, 3290, Üniversite, 3204, 3206, 3203, 3207, 3209, 3226, 32145, 32270, 32322, 3215, 3250, 32282, 3221, 3262, 3220, 3232, 3253, 32324, 3222, 3254, 3255, 3261, 3249, 32327, 3233, 19 Mayıs, 3234, 3266, 3231, 3257, 3252, 32239, 32284, 3247, 3259, 3244, 32325, 3219, 32116, 32111, 3210, 32175, 3251, 3265, 3223, 32149, 3291, 32138, 32317, 40., 3238, 32132, 3241 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Akova, Ardıçlı, Ardıçpınarı, Alıçlıöz, Kocapelit, Çataloluk, Bolyaran, Çukurkonak, Kürtlü, Merkezentegre, Merkez/13, Kalfalar, Demirözü, Merkez_1, Sumak, Yükselen, Çokoluk, Kötekler_1, Bağlama, Akçaoluk, Bardatpazarı, Çıldır, Gezende Merkez Sk Entegre, Merkez/7, Yenisu, Merkez/6, Ilısu, Bubas-Say-Enişdibi, Yarbaşı, İshaklar, Kevli, Merkez_2, Akcamaşat, Hasan Öldüğü, Çamalanı, Sarınç, Devrent, Ardıç Alanı, Nurullah, Erikli, Konur Merkez Entegre, Merkez/14, Çayıroluğu, Armutalanı, Göksu/3, Baysanlar/3, Cami/1, Canlar, Göksu/1, Kaplap/1 Kümesi, Baysanlar/2, Koreli, Baysanlar, Gevleğiz, Olucak Kümesi, Gevleğiz Kümesi, Göksu, Tarlalıyurt, İlköğretim, Cami, Belkuyu Kümesi, Değirmen, Örenkuyu Kümesi, Kaplap, Ermenek/10, Ermenek/22, Taşdüştü Kümesi, Göksu/4, Kızıl, Ermenek/7, Göksu/2, Akseki Kümesi, Ermenek/3, Kokkorum Kümesi, Miskale Kümesi, Çıldır Kümesi, Sıra Kümesi, Akçaolucak Kümesi, Bardat Kümesi, Cengiz Topel (Oğuzkan), Oğuz Kağan-, Bereket, Çaltı, Örenpınar, Şeyhömer, Merkez/9, Medrese, Taşoluk Merkez Sk Entegre, Güneşli, Biliciler, Yassı Çayır, Aslangazi, Köyiçi, Yağlı Mevkii bölgelerine,

Yarın 16.45-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Gökbelen, Samadın, Uşakpınarı, Kesiksöğüt, Gonca, Ulupınar, Tepe, Merkez/12, Merkez-, Pınarbaşı, Kavakoluğu, Hırmanlı, Merkez/Delikkaya, Çeçalan, Karabük, Merkez/Dedeler, Köprü, Bozburun, Akçakoyun, Dedelerentegre, Buhran, Kızıl Yokuş, Bahçe, Taşdemir, Boztoprak (Mrkz), İnhisar, Kara Kise bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Boztepe, Böğrüeğri, Merkez/Kesecik, 351, 326_1, Ahmet Kara, Bebekler, Ahmet Öz, 417, 356, 345, Yunus Nas, 346_1, 350, 336, 327_2, 338, 457, 301, 406, 343_1, Mimar Sinan, 317, Sancar, 364, 409, 395, 393, 340, 344, Karanfil, Necati Yeni, 415, 352, 354_1, 341_2, 379, Muhtar Halil, 375, Şehit Ruhi İnce, Gazi Mustafa Kemal, 303, 309, 321_1, 325_1, Tuna, 371, 323_2, 305, Sağlık_1, Fatih Sultan Mehmet, 319, 387_1, Çamlıca_1, 315, 313, 302, 330, Barbaros, 324_1, 316_2, 312_2, 311_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El, 445, 378, 425, 349, Karanlar, Evcili Mustafa, 449, Fevzi Paşa, 612, Halil Öz, 619, 392, 334, 604, Şemsettin Yer, 623, Uğur Yaşar, 359, 357, 365_1, İstiklal, Ali İhsan Lafçı, 625, 608, Osman Gazi, Zambak, 382_1, 355, Ahmet Tosun, Sıtkı Şen, 611, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir_1, Orhan Gazi, Selçuklu, 516, 405, 1342, 370, 403, 401, 10397, 10306, 10501, 1520, Menekşe, 1411, 1308, 1513, 399, 1517, 110, 113_1, Tapır, Hüsnü Yıldırım, Güney (13 Evler), 118, Tömekli, Meşe, Karaca, Karanfil_1, Resul Arslanköy, Atatürk (Gazi), Kara Hasan, Resul Arslanköy (Gazi), Halkevi, Hüseyin Ergan, Karakol, Koşay, Kültür, Arzum, Şahin, Atatürk (Merkez), Battal, H.Ahmet Yıldıran, Arif Hoca (Toroslar), Atatürk (Toroslar), Güney, Lazlar, Yıldız (Toroslar), Atatürk (13 Evler), Camız Pınarı, Hüsnü Yıldırım (13 Evler), Ormancılar, Sudi Güneş, İpek, Yıldız, Başpınar_1, Park, H.Ahmet Yıldırım, Resul Arslanköylü, Şirin, Gaffur, Beşiktaş, Kör Cennet, Yahya Aydın (13 Evler)-, 101, 103, 109, 107, 105, 106, 111_1, 117, Yıldız (13 Evler), 115_2, 121, 122_2, 102_1, 124, Atatürk, 123 (Gazi), 119 (Gazi), 119_2, 123, Arif Hoca, H.Ahmet Yıldırım (13 Evler), Harun Yedigöz, 125_1, 126, 127_2, 128, 129, 130, Demirışık, 131_1, Gölet, 132_2, 133, 558, 540, 464_1, 534, 525, Kibar Ali, 187, 112, 155_1, 94, 90, 106_1, 116_1, 151, Aymer, Başpınar, Candan, Duramazlı, Atatürk_3, Gürani, Karataş, Sağlık_3, Uğur, Çakmak, Çınar, Şirin Evler, Belen, Kardelen, Mezarlık, Küpeli, Savaş Şahin, Şıh Bağı, Hacı Mehmet, Kafarlı, Karafakı, Karatepe_1, Kavaklı (Yukarı Gözne), Lale, Mençekli, Milli Egemenlik, Sakarlar, Sinap, Tatar, Taşkınlı, Türker, Vakıf, Varlılar, Ömerağa, İnönü (Yukarı Gözne), İpekçi, Fatih 1, Fatih 2, Gül, 474_1, 502, 501, 181, Teberik, Yastıca, 80, 70, 137_1, Elmalı, Mersin, Yılmaz, Çatalağaç, Özyurt, Kurtuluş_1, Gür, Karadeniz, Karşıyaka, Kocabay, Toros_1, Ünal, 454, 449_1, 438, 422_1, 453, 440, 441, 427_1, 446, 463, 372, 371_1, 266_1, 439, 330_2, 385, 423_1, 386, 354, 560, 561, Özer, Menekşelik, 417_1, 380, 298, 305_1, 306_1, 216, Kavaklı_1, 265, 343_2, Sırtlanlık, 382, 310_1, 339, 316_1, 327_1, İnönü_1, Çatalağaç (Yukarı Gözne), 260, 318, 263_1, 295, 307, İstemihan Talay, 315_1, 262_1, 10240, 218, 234_1, 233_1, 217, 211_1, 200, 222_1, 269, Odun Atacağı, 309_2, 206_2, 215, 220_1, 237_2, 219_1, 230_1, 231, 249, 246, 255_1, 341, 301_1, 308, 300, 293, 299, 346, 347, 311_1, 313_1, 261_1, 342_1, 273, 271, 291, 256, 288, 580, Küme Evler 2, 290, 292, 576, 577, 578, Kuvai Milliye, 184, 250_1, 197, 196, 202_2, 167, 201_2, 183, 182, 158, 65, 66, 72, 71, 73, 69, 203, 61, Kayalar, 165, 170, 178, 169, Gündoğdu, 168, 150_1, 153, 161, Üçtepeler, 92, 81, Zengin, Öz İstekler, 43, 135_1, 110_1, Saybaşılı, Yılmazlar, 62, 91, 154, 115_1, 84, 159, Yeşilyurt, 39, 119_1, 121_2, 45, 86, 107_1, 109_1, 37, 125_3, 46, 122_1, 93, 156, 120_1, 126_1, 108_1, 19, 25, 1, 10-, 5, 549, 35, 164, 56, 29, 38, 103_1, 478, 185, 30, 117_1, 44, 48, 50, 191, 241, 21, 51, 15-, 275, 286, 111, 55, 166, 146, 431_2, 226_1, 17, 188, 477, 58, 136_1, 82, 205, 12, 355_2, 173, 49, 20, 384_1, 83, 176, 553, 14, 42, 479_1, 232, 229, 13, 351_1, 254_1, 2, 396, 582, 68, 34, 389, 32, 24, 583, 7, 585-, 26, 130_2, 584, 280, 67, 104, 365, 27, 586, 238_1, 57, 85, 588, 22, 163, 64, 554, 590, 591, 96, 59, 95, 23, 289, 139, 124_1, 374, 1377, 1375, 54, 10129, 571, Gökalan, 10105, 10131, 544, 60, 63, 526, 493, 11, 53, 10409, 408, 10410, 3, 369, 28, 10276, 198, 52, 10221, 98, 397, 304, 10144, 287, 10277, 33, 76, 10133, 10345, 194, 189, 10338, 193, 227, 487, Aşağıtepe, 10236, 10134, 353, 10242, 180, 143, 10145, 1482, 10324, 75, 99, 1247, 1407, 373, 10455, 245, 195, 1363, 459, 1281, 1460, 10270, 10204, 10141, 41, 1005, 1006, 1007, 1082, 1083, 1085, 1084, 1091, 1094, 1095, 1002, 1003, 1031, 1032, 1037, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1011, 1013, 1016, 1018, 1021, 1024, 1025, 1158, 1171, 1167, 1042, 1044, 1045, 1049, 1051, 1052, 1054, 1056, 1050, 1057, 1059, 1060, 1067, 1071, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1150, 1151, 1177, 1183, 1194, 1192, 1020, 1034, 1035, 1036, 1039, 1046, 1047, 1098, 1099, 1101, 1108, 1110, 1115, 1116, 1121, 1124, 1129, 1137, 1147, 1148, 1149, 1112, 1123, 1127, 1026, 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041, 1043, Yerli Armut, Tek Çam, Demirciler, Necati Bey, 1066, 1069, 1105, 1130, 1131, 1132, 1143, 1152, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 1180, 1189, Fatih, Topsahası, Kavaklı, Taşlıekinlik, Karatepe, Muhtar Mehmet Ali, Kozluoluk, Çandır, Solak Emmi, Camcılar, Kocapınar, Eski Cami, Şantiye, Aktaş, Örtülü, Cevizarası, Boyacıoğlu, Çapar (Merkez), Küçük Bostanlık, Uyuzluk, Çapar, Alparslan Türkeş, Sazoluğu, 1001, Yarıktaş, 1201, 1202, 1191, Top Sahası, 1203, 1104, 1204, 1027, 1205, 1156, 1206, 1190, Zeytinliçeşme, 1210, 1187, 1119, 1164, Yarbay, Hakkı İbrahim, Güzle, 1107, 311, 333, 317_1, 329, 330_1, 331, 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Eskiköy, Fakıpınarı, Karalaroluğu, Köserellik, Postulu, Çatalçeşme, 116, 114, 113_2, 121_1, 122, 132, 130_1, 127, 202_1, 204, 206_1, 207, 137, 220, 222_2, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, 254, Cumhuriyet (Yeni), Pelit, Çınarlı, 115, 120_2, İsmet Hasancaoğlu, 124_2, 209, 223_1, 112_1, 221, 243_1, 274, Pervin Atıcı, 404, 405_1, 406_1, Fikriye Atıcı, İsmet Atıcı, 411, 420, 424, 425_1, 426, 429, 431, 432, 435, 436, 441_1, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 250, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Gözne_2, Kale, Sağlık, Tehnelli, 144, 150, 154_1, 155, 205_1, 228, 236, 237_1, 242, 118_1, 125_2, 134, 136, 210_2, 1340, 306, 316, 318_1, 324, 327, 341_1, 356_1, Çanakçeşme, 343, 422, 241_1, 145_1, 418, 491, 164_1, 419, 417_2, 471, 416, 358, 166_1, 230_2, 412, 141, 231_2, 232_2, 468_1, 247, 423_2, 323, 233, 496, 171_1, 249_1, 492, 1240, 256_1, 350_1, 409_1, 218_3, 151_1, 160_1, 149, 337, 1348, 467, 148, 10053, 1339, 1347, 10158, 1457, 10152, 1270, 10161, 472, 1334, 1349, 490, 147, 10159, 1493, 10315, 466, 1447, Karahasan, 10215, 448, 10157, 11338, 428, 10216, 360, 10180, 10189, 1459, 10191, 10193, 10415, Merkez_3, Kuyualanı, Karabahtır, Merkez_1, Evrenli, Hacgediği, Kepirli, Şahinpınarı, Aşağı Yeniköy, Elmalı Pınar, Tekiroluk, Gaziosmanpaşa, Tekirgölü, Merkez_5, Fındıklı, Merkez_13, Taşoluk, Gökgedik, Palanbağ, Merkez_8, Kurudere, Tırtar, Yavca, Yarıkpınar, Karacaağaç Pınarı, Sandallı, Belenoluk, Sinap_1, Merkez_4, 113, Merkez_6, Merkez_9, Merkez_11, Hangediği, Kızılkaya, Musalı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Düğdüören, 109005, 109002, İnönü, Kaşlı, 109001, 109007, Mehmet Akif Ersoy_1, Fevzi Çakmak_1, 108023, 108018, 108022, 108012, 108014, 108001, Akgedik, Duman Dere, 108007, 108029, 108024, 108026, 108009, 108025, 108006, 3 Ocak, 108027, 108021, 108005, 108011, 108002, 108030, 108004, 108003, 108031, Cumhuriyet_1, 108040, 108033, 108050, 108034, 108038, 108036, 108070, 108032, 108037, 108035, 108074, Gözne_1, 108100, 108060, Korkut Ata, 108045, 108082, 108054, 108061, 108090, Borcak, Nurkak, Merkez_2, Murtpınarı, Bozmezar, Esenkent Sitesi, Kutlubey, Merkez_7, Dalakdere, Doruklu, Hamzabeyli, Işıktepe, Merkez_10, Hacgediği, Kepirli, Akarca, Merkez, Korucular, 4201/1, 4202, 4228, Atatürk_7, 4215, 4213, 4211, 4205, 4207, 4220, 4206, 4218, 4231, 4225, bağlı 31041, 31043, 31045, 31050, 31054, 31060, 31066, 31058, 31052, 31047, 31062, 31070, 31064, İsmet İnönü, 31132, 31101, Yüksek Harman, 33196, Küme5, Küme2, Küme4, Küme 1, Küme3, Küme6, 32027, 32028, 32019, 32032, 32024, 32036, 32021, 3229, 32142, 32115, 32151, İstemihan Talay, 3202, 32136, 3279, 32144, 32137, 3263, 3280, 3278, 3245, 3287, 32280, 32119, 3268, 32124, 3283, 32127, 3276, 3269, 3236, Mersin Üniversitesi Kampus Alanı, 32118, 3270, 3267, 3277, 32134, 3282, Mehmet Akif Ersoy, 3272, 3273, 32153, 3294, 32126, 3298, 32122, 32110, 3281, 3274, 32120, 32133, 3288, 32100, 32163, 32161, Hüseyin Okan Merzeci, 3275, Şakir Son, 32128, 34., 3201, 3208, 3212, 3205, 3216, 3211, 3213, 3230, 3242, 3225, 3235, 3256, 32125, 32157, 32159, 32114, 32140, Mimar Sinan, 3297, 32112, 3290, Üniversite, 3204, 3206, 3203, 3207, 3209, 3226, 32145, 32270, 32322, 3215, 3250, 32282, 3221, 3262, 3220, 3232, 3253, 32324, 3222, 3254, 3255, 3261, 3249, 32327, 3233, 19 Mayıs, 3234, 3266, 3231, 3257, 3252, 32239, 32284, 3247, 3259, 3244, 32325, 3219, 32116, 32111, 3210, 32175, 3251, 3265, 3223, 32149, 3291, 32138, 32317, 40., 3238, 32132, 3241 bölgelerine ” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.