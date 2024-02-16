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Kayseri ve Kahramanmaraş’ın dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Kahramanmaraş’ın dikkatine! mask
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KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi, General Emir mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis, Mithatpaşa mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu, Saray Bosna mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Evcihüyük, Küçük Yapalak, Hacıhasanlı Mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyük Yapalak Mahallesinin bir kısmına,

Yarın 10.00 ila 10.45 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi ve OSB Mahallesi Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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16 Şub 2024 - 10:43 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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