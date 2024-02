Hatay dikkat! Antakya Altınözü Arsuz Dörtyol İskenderun Reyhanlı ve Samandağ’a kritik uyarı

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Enek, Antakya-Altınözü, Altınözü Enek Tdi Osb, Enek 1, Enek 8, Enek 19, Enek 4, Enek 11, Enek 18, Enek 22, Enek 2, Enek 20, Enek 21, Enek 10, Enek 14, Kamberli, Osmanlı, Kamberli 8, Kamberli 1, Tepehan, Tepehan 36, Tepehan 33, Tepehan 45, Tepehan 10, Tepehan 6, Tepehan 27, Tepehan 46, Tepehen 29, Tepehan 40, Tepehan 24, Tepehan 9, Tepehan 22, Tepehan 20, Tepehan 26, Tepehan 28, Tepehan 8, Tepehan 4, Tepehan 32, Tepehan 31, Tepehan 34, Tepehan 30, Tepehan 25, Tepehan 2 bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim 2, Çiftlik Çıkmazı, Ceylan 2, Ensar Çıkmazı, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Şht.Cemal Arzu, Zeybek Deresi, Osmaniye, Cumhuriyet 22, Mehmet Kafadar, 3466., 45, 47, 3464., 75.Yıl, 48, 39, 3465., 3468., 51, 3470., 3467., Dr.Mustafa Gençay, 3471, 117., 621, Mehmet Kafadar, 118., 3405., 623, Derince, Konutlar, Akhisar-, 1.Kısım 1a Blok, 1.Kısım 1 B Blok, 1.Kısım 1 C Blok, 1.Kısım 1 D Blok, 1.Kısım 1 E Blok, 1.Kısım 2 B Blok, 1.Kısım 3 B Blok, 1.Kısım 4 A Blok, 1.Kısım 2 F Blok, 1.Kısım 4 B Blok, 1.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 1 A Blok, 2.Kısım 1 B Blok, 2.Kısım 2 A Blok, 2.Kısım 2 B Blok, 2.Kısım 3 A Blok, 2.Kısım 4 A Blok, 2.Kısım 4 B Blok, 2.Kısım 5 A Blok, 2.Kısım 5 B Blok, 2.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 7 B Blok, 2.Kısım 9 B Blok, Akhisar 8, Konutlar 2, Akhisar 1, 4206., Konutlar 7, Alazı 11, Şehit Ali Yaşar Sıkar 4, Konutlar 4, Konutlar 1, 4205., Derince 2, Cumhuriyet 30, Atatürk, Atatürk Cad. 11., Cumhuriyet 7, Atatürk Cad.14., Alazı 31, Alazı 10, Alazı 37, Atatürk 54, Yeni 10, Yeşiltepe, Ak Evler, 1000, Yeşiltepe 4, Yeni 1, Yeni 6, Yurt, 4301., Atatürk 44, Yeşiltepe 6, Atatürk 30, Yeşiltepe 5 bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı 10593., 10569., 10651., 10629., Nardüzü 2, 10648., 10679., 22, 10608., 10500., 10686., 20-, 10671., 10627., 10618., 10501., 10616., 10642., 10640., 10646., 10542., 10632., 10602., Cemal Gürsel 2, 10531., 10520., Atatürk (Şevre), 10660., Cumhuriyet, 10643., 75'yıl, 10634., 10606., 10626., 10673., 10617., 10575., 10675., 10678., 10677., 10550., Atatürk 14, 10554., 10588., 10645., Şehit Er Ali Türkmen, 10619., 10650., 10681., 10672., 10639., Hürriyet, İsmet İnönü 2, A.Taner Kışlalı, 10637., 89, 8, 81, 10641., 10656., 10687., 10510., 10682., Nardüzü, 10668, 10038., 711., Kışla 16, 3756., 2954., 729., 3757., 2578., Helvalı 8, 3764., Arpaderesi 31, 2576., 3106., Büyükdere 5, Arpaderesi 2, Kışla Yolu, 2564., 2563., Arpaderesi 6, 1354., 2565., 2554., Sayek Konutları (Büyükdere), 2959., Helvalı 6, 1603., Büyükdere 11, 2539., 2566., Kışla 10, Sayek 2, 3758., Pirinçlik Mah 5, Büyükdere 2, 1352., Pirinçlik Mah 4, 2582., Pirinçlikts 7, Pirinçlik Mah 3, Helvalı 7, 2555., Yılmazlar-, 3753., 725., 2552., 2962., 2558., Büyükdere 3, 2562., Yukarı 1, 3763., Helvalı 1, Sayek Konutları, Pirinçlik Mah 2, Helvalı 2, Büyükdere 4, Şehit Umut Sakaroğlu(Cumhuriyet), Ceza Ve Tutukevi, Yeşilköy Konutları, Topallar, Yeşilköy Villaları, Çağan Sitesi-, Akgün Evler-, 775., Dostlar, Akgün, 731, 721., 807., Akkent Sitesi, 2599., 819., 716., 727., Yalıkent Sitesi, 741., 792., Şahin Sitesi-, Hanedan Sitesi, Yukarı 2, Başak Sitesi, 713., 824., Helvalı 3, 829., 831., Doğakent Sitesi, 830., Yukarı, Karahüseyinli Yolu, 823., Pirinçlik Mah 1, İskenderun Anayolu 1, 827., Kara 52, 2536., Yalıkent, Çağan, 10033., 10030., 10036., 10031., Büyükdere 1, Büyükdere, Hazar Kent Yapı Koop, Ahmet Yıldırım 1, Kara 10, 10032., 2531., Aşağı, 714., 1746., Topallar 4, 2570., Helvalı 5, Arpaderesi 19, 10042., Arpaderesi 17, 2957., Kültür, Pamir, Helvalı, Topallar 2, Kozaklı, Arpaderesi 8, 3110., 3760., 2577., Arpaderesi 18, 3759., 941., 3752., Fatih Sultan Mehmet, 2535., 2506., 3105., Arpaderesi 15, İskenderun Arsuz Yolu, 3762., Kara 1, 10037., Büyükdere 9, Arpaderesi 16, Arpaderesi 2, Helvalı 4, 818., Pirinçlik, Güvence, 2543., Harlısu, Topallar 3, Kara 47, Ahmet Yıldırım bölgelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı 1 Nolu Çiftçi Yolu, 2.Çiftçi Yolu, 3 Nolu Çiftçi Yolu, 711 Nolu, 712 Nolu, 714 Nolu, 718 Nolu, 719 Nolu, 720 Nolu, 721 Nolu, 722 Nolu, 723 Nolu, 724 Nolu, Altınsoy, Ardıç, Askeri, Asmalı, Aykın, Bayındır, Birlik, Canlar, Çağrı, Çetinkaya, Çınar, Dindar, Emin, Engin, Faik Çavuş, Gökhan, Güzel, Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Yesevi, Hacı Ahmet Yesevi Çıkmaz, Hacı Emin Hoca, Hoş Dere, Kar, Köse, M.Kemal Duduoğlu, Müjde, Nizam, Altay, Bağlar, H. Ahmet Yesevi, Payas, Taşkent bölgelerine,

Yarın 03.00-07.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 10038., 711., Kışla 16, 3756., 2954., 729., 3757., 2578., Helvalı 8, 3764., Arpaderesi 31, 2576., 3106., Büyükdere 5, Arpaderesi 2, Kışla Yolu, 2564., 2563., Arpaderesi 6, 1354., 2565., 2554., Sayek Konutları (Büyükdere), 2959., Helvalı 6, 1603., Büyükdere 11, 2539., 2566., Kışla 10, Sayek 2, 3758., Pirinçlik Mah 5, Büyükdere 2, 1352., Pirinçlik Mah 4, 2582., Pirinçlikts 7, Pirinçlik Mah 3, Helvalı 7, 2555., Yılmazlar-, 3753., 725., 2552., 2962., 2558., Büyükdere 3, 2562., Yukarı 1, 3763., Helvalı 1, Sayek Konutları, Pirinçlik Mah 2, Helvalı 2, Büyükdere 4, Şehit Umut Sakaroğlu(Cumhuriyet), Ceza Ve Tutukevi, Yeşilköy Konutları, Topallar, Yeşilköy Villaları, Çağan Sitesi-, Akgün Evler-, 775., Dostlar, Akgün, 731, 721., 807., Akkent Sitesi, 2599., 819., 716., 727., Yalıkent Sitesi, 741., 792., Şahin Sitesi-, Hanedan Sitesi, Yukarı 2, Başak Sitesi, 713., 824., Helvalı 3, 829., 831., Doğakent Sitesi, 830., Yukarı, Karahüseyinli Yolu, 823., Pirinçlik Mah 1, İskenderun Anayolu 1, 827., Kara 52, 2536., Yalıkent, Çağan, 10033., 10030., 10036., 10031., Büyükdere 1, Büyükdere, Hazar Kent Yapı Koop, Ahmet Yıldırım 1, Kara 10, 10032., 2531., Aşağı, 714., 1746., Topallar 4, 2570., Helvalı 5, Arpaderesi 19, 10042., Arpaderesi 17, 2957., Kültür, Pamir, Helvalı, Topallar 2, Kozaklı, Arpaderesi 8, 3110., 3760., 2577., Arpaderesi 18, 3759., 941., 3752., Fatih Sultan Mehmet, 2535., 2506., 3105., Arpaderesi 15, İskenderun Arsuz Yolu, 3762., Kara 1, 10037., Büyükdere 9, Arpaderesi 16, Arpaderesi 2, Helvalı 4, 818., Pirinçlik, Güvence, 2543., Harlısu, Topallar 3, Kara 47, Ahmet Yıldırım Bölgelerine,

Yarın 10.00-17.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Vatan, Gündüz bölgelerine,

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı Hürriyet 4, 42., 43., 1213., 1215., 154., Atatürk 8, 38., 1221., 1223., 1224., 35., 100, 106-, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31., Atatürk (Merkez), 1229., 1228., 44., 51., Cumhuriyet-, 1222., 1225., 1227., 1217., 1230., 1234., 1233., 1231., 53., 62., 141., 39., 145., 147., 1216., 29, 1214., 77, 1220., Bozoğlan, 79, 700, 170, 1159., 1162., 1163., 1165., 1170., 1171., 1173., 1187., 1194., 1199., 1204., 1206., 1158., 1166., 1169., 1174., 1185., 1186., 1207., Hürriyet (Merkez) 1, Hürriyet 6, 1232., Yaylıca 1, Eriklikuyu, 2801., 2807., 2808., 2809., 2810., 2816., 2817., 2818., 2820., 2821., 2822., 2811., 2813., 2814., 2815., Bedii Sabuncu, Atatürk 16, Çınar 3, Cumhuriyet 6, Değirmen Deresi, Soğuk Mağara, Tepe, Fabrika, 7853., 7851., 7852., Atatürk 9, 8355., 8356., Atatürk, 8203., Atatürk 17, 954., 956., 957., 959., 960., 962., 963., Cumhuriyet 13, 8652., 8653., 8654., Hezendüzü, Pekmezler, Altunlar 1, 800., 805., 806., Avcılar 2, 808 bölgelerine,

Yarın 15.00-18.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı Dr.Mithat Abacı, Sümbül-, Sivas Şehitleri, Suadiye, Yeşil-, Yeşilada, Yıldız-, Cuma Karaali 1, Özen, İnönü, Nazım Hikmet Ran, 23 Temmuz, 4., 40., 4497., 4496., 4499., Buket Yıldız, 4500., 4501., 68., 69., 71., Akdeniz, Barış 1, Cumhuriyet 17, Cuma Karaali -2, Emir, Sait Karaali-, Fatih, Kışla, Korutürk, Liman, Muammer Aksoy, Namık Kemal-, 70., Atatürk, Beyluni, Dr.Alaiddin Cilli, Favvar, Kemal Paşa, Halim Karaali, Nil, 4489., 4486., 142, 121., 126., 130., 4490., 143., 128., 119., 125., 172., 131., 138., 4485., 116., 4488., 4487., 45., 610, 4470., 4471., 4472., 4474., 4459., 4464., 4465., 4466., 4478., 4462., 4482., Sait Karaali, 5845., Çevre Yolu, Yeşil, Namık Kemal, 4484., 4498., Halime Karaali, Sümbül 2, Atatürk 5, Atatürk 4, Sahada Kontrol Edilecek, Atatürk 1, Yıldız 2, 4335., Ak, Belediye 2, Devrim, Cuma Oruç, Hamam, Kazan, Malik Yılman, Çeşme, İngilizokulu, 146., 82., Ahmet Arif, 144., 148., 4331., 4330., 135., 4304., 4305., 4328., Cumhuriyet 4, 48., 67., Adem Yavuz, Anılar, Dumlupınar-, Ecevit, Gümüşler, Güneş, Kanarya, Kızıl, Laleli 1, Mezarlık 1, Nefşi, Plaj, Mevlüt Gümüş, Süs, Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Umut 1, İniş, Şirin 1, Çifte Kastal, 195., Muhtar Abdurrahman Demir-, 50., 83., Gaziler, Hadım, Mehmet Aslan, Normal, Sofular, Tuna, Yılmaz, İpek, 183., 190., 182., 192., 196., 194., 189., 184., 191., 10., 187., 197., 185., 188., 186., Cuma Halbutoğulları, 300., 400, 410, 430, 431, 432, 6102., 6103., 6104., 6111., 6112., 6113., 6106., 6107., 6108., 6110., 6122., 6123., 6124., 6125., 6114., 6116., 6117., 6119., 6120., 6126., 6128., 6129., 6130., 6131., 6133., 6134., 6135., 6118., 6121., 6166., 6472., 6525., Ahmet Rasim, Şirin 2, 6168., Çifte Kastal 1, Hadım 1, 6167., 6530., 6169., 6534., Cemal Nazım, Mithat Aslan, Servet Can, 60., Başkan, 6450., Cem 1, Ali Can, Erenler, Ganim Canbolat, Uğur 1, Özdemir, Şht.Burhan Sezer Rencüzoğulları, Muhtar Süleyman Faris, 14., 12., 233., 18., 58., Bulut, 6445., 203., 200., 198., 6449., 202., 204., 206., 205., 199., 405, 6316., 6301., 6302., 6303., 6305., 6306., 6309., 6311., 6326., 6328., 6330., 6331., 6332., 6334., 6352., 6355., 6351., 226., 26., 27., 28., 29., 30., 61., Adem Nural, Berber, Berrak, Beyaz, Can, Derya, Dibe, Fırat, Gül, Kardelen-, Ata Berrak, Orhan Veli, Sait Döner, Tepe 1, Yıldırım, 230., 231., Dere 1, Gündüz, Nur, Sedef, Çıkmaz, 225., Öğretmen Ali Aslan, 223., 220., 229., 224., 228., 222., 6533., 219., 6523., 232., 6524., 217., 227., 6521., 402, 461, 462, Yaşar Kemal (Kurtderesi), Çiçek(Kurtderesi), 463, 6451., 6454., 6455., 6456., 6458., 6460., 6463., 6465., 6473., 6474., 6475., 6477., 6478., 6466., 6467., 6468., 6469., 6470., 6492., 6494., 6495., 6479., 6480., 6481., 6482., 6487., 6496., 6497., 6498., 6500., 6501., 6505., 6453., 6457., 6471., 6484., 6485., 6489., 6515., 6516., 6518., 6520., 6521.-, 6522., 6526., 6527., 6528., 6529., 6531., 6822., 6826., 6318., 6532., 6535., Kardelen(Vakıflı), Kurtderesi Mah 4, Kurtderesi 3, Sait Döner 1, Kurtderesi 1, 6452., 33., Kurtderesi 4, Kurtderesi 2, 6677., Aktepe, Kültür, Zeytuniye, Pınar 1, 234., 88., 90., 86., Şehit Emrah Yükler, 87., 6656., 6657., 6658., 6660., 6661., 6663., 6651., 6652., 6664., 6676., 6677.-, 5880., 2., 21., Abdülkerim Yorgun, 5884., 25., 3., Boğaz, Güney, Kızılırmak, Liman-, Meltem, Ova, Ruhi Su, Turan Dursun, Yaşar Kemal 2, Yücel, Çiftçiler, 166., 170., 165., Ali Baytar, 5882., 5883., 47., Dibek, Hasret Gültekin, Ali Terzi, Yasemin, Özgür, 171., 173., 160., 180., 168., 179., 161., 169., 176., 177., 162., 157., 175., 178., 163., 159., 164., Yeni 2, 2. Ova, 670., 379., 399., 671., 672., 380., 5811., 5812, 5813., 5815., 5821., 5823., 5801., 5805., 5806., 5807., 5808., 5809., 5810., 5816., 5817., 5818., 5819., 5820., 5826., 5827., 5829., 5824., 5825., 5831., 5832., 5835., 5836., 5839., 5840., 5846., 5847., 5848., 5841., 5842., 5843., 5849., 5850., 5853., 5855., 5858., 6160., 5804, 5830., 5854., 5857., 5863., 5864., 5865., 5866., 5867., 5828.1, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nazik, Nergis, Nur 2, Papatya 1, Pınar 2, Sahil 1, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet 1, Zeytin 2, Çınar 1, Çiçek, İpek 1, Bulut 1, Cumhuriyet (Atatürk)-, Defne 1, Hazan, Erenler 1, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan 1, Saray 1, Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar 1, Barış 2, Abdi İpekçi 1, Karanfil, Cumhuriyet 12, Ciddi, Dut, Başak 1, Menekşe 1, Yeni 1, İstiklal 2, Bahçe 1, Üzümbağı, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül 1, Zambak, Ziyaret 1, Fevzi Düzel, Söğüt, Yasemin 3, Çamlıbel, Onur, Elvan, Derya 1, Huzur 2, Adil, Pilot, Serin, Kanarya 2, Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2., 7152., 7153., 7155., 7161., 7162., 7163., 7164., 7165., 7166., 7170., 7172., 7173., 7174., 7175., 7176., 7178., 7179., 7182., 7183., 7184., 7188., 7187., Hazan 1, Uğur Mumcu 7, Fevzi Düzel (Atatürk) 1, Huzur 1, Fevzi Düzel (Atatürk) 2 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.