Niğde bu uyarı size

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü Altınova Mevkii bölgesine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.30 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi Bektik Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü, Tepeköy Köyü, Altınova Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küçükköy Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fertek Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasaköy Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü’ne,
Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bağlama Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi” bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.