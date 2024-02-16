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Niğde bu uyarı size

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MEDAŞ tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Niğde bu uyarı size mask
Niğde bu uyarı size
Niğde bu uyarı size
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Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Niğde bu uyarı size

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü Altınova Mevkii bölgesine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.30 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi Bektik Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,

Niğde bu uyarı size

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü, Tepeköy Köyü, Altınova Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Küçükköy Köyü’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fertek Mahallesi’ne,

Niğde bu uyarı size

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasaköy Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü’ne,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bağlama Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi” bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğde bu uyarı size
 

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16 Şub 2024 - 10:17 Niğde- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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