16 Şub 2024 - 10:12- Gündem G:

Mardin ve Şanlıurfa bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin ve Şanlıurfa bu habere dikkat mask
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Çetinler, Eşme, Eymirli, Aktepe bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Kocakuyu, Tavuklu, Kömürlü, Kayagöze, Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Çatalyurt, Duygulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Kışla, Bahçelievler, Atatürk, Hürriyet, Yolbilen, Azadi, Özal, Yenişehir, Eşkin, Tekke, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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16 Şub 2024 - 10:12 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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