Elazığ ve Bingöl’e uyarı verildi

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kuyulu Köyü Kuyulu, Yenice Mahallesi, Çağlar Köyü Çağlar, Sugözü Mahallesi, Mollakendi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, İkitepe Köyü İkitepe(Merkez) Mevkii, Doğankuş Köyü Doğankuş(Merkez) Mevkii, Yedigöze Köyü Yedigöze bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Ormanpınar Köyü, Kayahisar Köyü Boğazlı Mezra, Kambertepe Köyü, Kayahisar Köyü, Çevrecik Köyü, Yoğunbilek Köyü Göztepe Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.