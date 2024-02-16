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Elazığ ve Bingöl’e uyarı verildi

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’e uyarı verildi mask
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kuyulu Köyü Kuyulu, Yenice Mahallesi, Çağlar Köyü Çağlar, Sugözü Mahallesi, Mollakendi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, İkitepe Köyü İkitepe(Merkez) Mevkii, Doğankuş Köyü Doğankuş(Merkez) Mevkii, Yedigöze Köyü Yedigöze bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Ormanpınar Köyü, Kayahisar Köyü Boğazlı Mezra, Kambertepe Köyü, Kayahisar Köyü, Çevrecik Köyü, Yoğunbilek Köyü Göztepe Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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16 Şub 2024 - 10:06 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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