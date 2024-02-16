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Dikkat! Diyarbakır’da 5 ilçe 60 mahalle etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Dikkat! Diyarbakır’da 5 ilçe 60 mahalle etkilenecek mask
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Şirinevler, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Hilar, Karpuzlu, Yayvantepe, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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16 Şub 2024 - 10:02 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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