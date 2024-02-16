16 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BÜŞRA ECZANESİ MERKEZ
ÖZALPER MAHALLESİ, ALİYA SOKAK, ÖZALPER MAHALLE MUHTARLIGI KARŞISI, ÖZALPER İLKOKULU ÖNÜ
24 SAAT AÇIK
ESKİMALATYA ECZANESİ BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK
YAKINCI ECZANESİ - BATTALGAZİ
HASTANE CAD. BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI BEYDAĞI KARAKOLUNA 50 METRE
24 SAAT AÇIK
DÖNMEZ ECZANESİ BATTALGAZİ
CEVHERİZADE M. EMEKSİZ CADDESİ, NO: 83/B, ESKİ VEREM SAVAŞ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TEBESSÜM ECZANESİ - YEŞİLYURT
HASANBEY CADDESİ, .NO:197/A, EKONOMİK PAZAR İLE 4K SİTESİ ARASI, ADAFI 2 ASM KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.