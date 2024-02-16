- Sağlık

16 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

16 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

16 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BÜŞRA ECZANESİ MERKEZ

ÖZALPER MAHALLESİ, ALİYA SOKAK, ÖZALPER MAHALLE MUHTARLIGI KARŞISI, ÖZALPER İLKOKULU ÖNÜ

24 SAAT AÇIK

ESKİMALATYA ECZANESİ BATTALGAZİ

 ALACAKAPI MAHALLESİ, TOPTAŞ CADDESİ, MERKEZ CAMİİ ALTI, NO:13/6, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

YAKINCI ECZANESİ - BATTALGAZİ

HASTANE CAD. BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI BEYDAĞI KARAKOLUNA 50 METRE

24 SAAT AÇIK

DÖNMEZ ECZANESİ BATTALGAZİ

 CEVHERİZADE M. EMEKSİZ CADDESİ, NO: 83/B, ESKİ VEREM SAVAŞ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TEBESSÜM ECZANESİ - YEŞİLYURT

HASANBEY CADDESİ, .NO:197/A, EKONOMİK PAZAR İLE 4K SİTESİ ARASI, ADAFI 2 ASM KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 
 

# Nöbetçi eczane, malatya nöbetçi eczane, malatya haber, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane, son dakika

16 Şub 2024 - 09:58 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL