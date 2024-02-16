Deprem bölgesi Malatya’da saatler sürecek kesinti uyarısı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu, Fırat, Zafer, Kernek,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Bulgurlu, Yarımcahan mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Çamurlu, Çöşnük mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Karadere, Beykent, Dursunlu mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Kızılhisar, İlisuluk, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Karaçayır, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Çörmü, Alvar, Bicir mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu mahallerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Aşağıulupınar, Balaban, Hisarcık, Şuğul, Yenice, Güdül, Karaoğuz, Yavuzlar, Medişeyh, Akçatoprak, Akova, Irmaklı, Çaybaşı, Sandıkkaya, Yukarıulupınar, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Günpınar, Başdirek, Ilıca, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Yeşiltaş, Doğantepe, Kayadibi, Çınar, Çatalbahçe, Taşolar, Kölükler, Başkaya, Taşevler, Üçpınar mahallerine,
Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.