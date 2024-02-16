Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece,

Darende: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Kale: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Pütürge: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece”