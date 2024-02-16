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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

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Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece,

Darende: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Kale: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Pütürge: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece”

 

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16 Şub 2024 - 09:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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