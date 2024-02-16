16 Şub 2024 - 06:56- Gündem G:

Son Dakika! Malatya'da deprem hissedildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Depremin merkez üssü neresi? Derinliği kaç kilometre? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte ayrıntılar..

Son Dakika! Malatya'da deprem hissedildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Depremin merkez üssü neresi? Derinliği kaç kilometre? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte ayrıntılar..

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve derinliği kaç işte ayrıntılar.

Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu verilere göre ise depremin Merkez üssü Akçadağ’ın Çevirme işçesinde yerin 3.8 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. 
AFAD’ın verdiği verilere göre bugün saat 06.54 sularında merkez üssü  Malatya’nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Malatyalılar sosyal medya hesaplarından depremin hissedilebilir derece şiddetli olduğunu paylaşırken, depremin büyüklüğü ve kaç kilometrede meydana geldiği merak konusu oldu.
# son dakika, malatya, deprem, son depremler, Malatya son dakika deprem, afad deprem, kandilli son depremler

16 Şub 2024 - 06:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL