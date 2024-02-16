Son Dakika! Malatya'da deprem hissedildi

Depremin merkez üssü neresi? Derinliği kaç kilometre? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte ayrıntılar..

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve derinliği kaç işte ayrıntılar.

Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu verilere göre ise depremin Merkez üssü Akçadağ’ın Çevirme işçesinde yerin 3.8 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD’ın verdiği verilere göre bugün saat 06.54 sularında merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Malatyalılar sosyal medya hesaplarından depremin hissedilebilir derece şiddetli olduğunu paylaşırken, depremin büyüklüğü ve kaç kilometrede meydana geldiği merak konusu oldu.