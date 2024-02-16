Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

Malatya’da etkili olan yağışların ardından yol içinde bulunan mazgallardan su fışkırdı. 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla mahvolan altyapı, her gün farklı bir sorunla vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor.
Malatya’da dün etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Şehrin 6 Şubat depremlerinden sonra mahvolan altyapı sorunu, bu defa su baskını ile kendini gösterdi.
Bu görüntüler ise 14 Şubat akşamı olan yağıştan sonra Çavuşoğlu kavşağı istikametinde çekildi. O güzergahtaki birçok mazgaldan suların fışkırdığı görüldü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı da kaydedildi.
Şehirde depremlerin ardından altyapı ciddi zarar gördü. Hemen her gün farklı bir sorunla karşılaşan vatandaşlar bu defa böyle garip bir duruma şahit oldu. Malatyalılar tüm bu sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.