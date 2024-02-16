- Gündem

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da etkili olan yağışların ardından yol içinde bulunan mazgallardan su fışkırdı. 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla mahvolan altyapı, her gün farklı bir sorunla vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi mask
Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi
Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da etkili olan yağışların ardından yol içinde bulunan mazgallardan su fışkırdı. 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla mahvolan altyapı, her gün farklı bir sorunla vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

Malatya’da dün etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Şehrin 6 Şubat depremlerinden sonra mahvolan altyapı sorunu, bu defa su baskını ile kendini gösterdi.

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

Bu görüntüler ise 14 Şubat akşamı olan yağıştan sonra Çavuşoğlu kavşağı istikametinde çekildi. O güzergahtaki birçok mazgaldan suların fışkırdığı görüldü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı da kaydedildi.

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

Şehirde depremlerin ardından altyapı ciddi zarar gördü. Hemen her gün farklı bir sorunla karşılaşan vatandaşlar bu defa böyle garip bir duruma şahit oldu. Malatyalılar tüm bu sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.

Bu görüntü Malatya’dan Kernek Şelalesi değil, sokağın çilesi

# malatya, malatya haber, busabah haber, altyapı, Su, Yağış, mazgal, yağmur, deprem, Trafik, Çavuşoğlu kavşağı

16 Şub 2024 - 00:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL