Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19261857/coktu-cokecek-binalarda-ekmek-mucadelesi

Malatya’da kan bağışı krizi

Kan stokunun neredeyse bitme noktasına gelmesi, Kızılay’ı kırmızı alarm seviyesine getirdi. Kan bağışının yarıdan yarıya düştüğü bu günlerde vatandaşlara çağrıda bulunan Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, “Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Artık Malatya’da maalesef resmen acil ihtiyaca döndü. Bu yüzden herkesi bu konuda hassas davranıp zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmak için kan alma noktalarımızda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19263806/malatyada-kan-bagisi-krizi



Esnaf yönetimi suçladı, yönetim ise yetkililere seslendi

MATİM iş merkezinde faaliyet gösteren esnaflar, her yağmur sonrası iş yerlerinin sular altında kaldığını, sorunların çözülmesi için defalarca yetkililere başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığını belirtirken, MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, “Biz yetkililere durumu izah ediyoruz, gelip burayla ilgilenmelerini bekliyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19265499/esnaf-yonetimi-sucladi-yonetim-ise-yetkililere-seslendi



Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı

Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Malatya İl Müdürü görev değişikliğine uğradı. Ağustos ayında göreve başlayan Süleyman Düşünceli'nin yerine, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ın eşi Erhan Baytak atandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19267683/malatyada-o-mudur-gorev-alindi-yerine-gelen-isimde-aciklandi

O mahalleye ret geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı 2. toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında toplanarak gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında Yeşilyurt ilçesinde konut yapımına ilişkin gündem maddesi ret alırken, MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi okunarak karara bağlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19267684/o-mahalleye-ret-geldi



Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

Malatya’da uzun süredir beklenen bir proje olan Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası ve Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanı işleri Yatırım Programı’na eklendi. Projeler için 100 milyon liradan fazla ödenek ayrıldı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19269422/malatyaya-150-milyon-liralik-lojman-ve-hizmet-binasi

Malatya’da ilçelerin nüfusu Depremin en gerçek yüzü: 3 ilçede nüfus tepetaklak oldu

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. Şehir genelinde 3 ilçede nüfus azalması, 10 ilçede ise nüfus artışı gerçekleşti. İşte düşüş ve artış yaşanan ilçeler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19269621/malatyada-ilcelerin-nufusu-depremin-en-gercek-yuzu-3-ilcede-nufus-tepetaklak-oldu

Malatya’da kura çekimi ne zaman? Kaç konutun kurası çekilecek? Kura sonucu sorgulama listesine nasıl ulaşılabilir?

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi yaklaşıyor. 17 Şubat’ta yapılacak olan kura çekimlerinde kaç konutun anahtarı teslim edilecek? Kura çekimi nerede yapılacak? Canlı yayın olacak mı? Kura sonucu sorgulama listesine nasıl ulaşılabilir?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19269957/malatyada-kura-cekimi-ne-zaman-kac-konutun-kurasi-cekilecek-kura-sonucu-sorgulama-listesine-nasil-ulasilabilir