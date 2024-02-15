Malatya’da kura çekimi ne zaman? Kaç konutun kurası çekilecek? Kura sonucu sorgulama listesine nasıl ulaşılabilir?

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi yaklaşıyor. 17 Şubat’ta yapılacak olan kura çekimlerinde kaç konutun anahtarı teslim edilecek? Kura çekimi nerede yapılacak? Canlı yayın olacak mı? Kura sonucu sorgulama listesine nasıl ulaşılabilir?

1-2 AY ARAYLA TESLİM EDİLECEK

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi sonunda netlik kazandı. Malatya'daki TOKİ'lerin ilk teslimatı için ilk kuralar 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacak.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane ise kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat’ta kura çekimi ile yapılacak.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK, KİM KATILACAK?

Kura çekiminin Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağı, canlı yayın olacağı ifade ediliyor. Kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

17 Şubat’ta yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama