Malatya’da ilçelerin nüfusu Depremin en gerçek yüzü: 3 ilçede nüfus tepetaklak oldu

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. Şehir genelinde 3 ilçede nüfus azalması, 10 ilçede ise nüfus artışı gerçekleşti. İşte düşüş ve artış yaşanan ilçeler…



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı o günün üzerinden bir yıl geçti. Şehrin nüfusu ise depremin ardından inanılmaz bir düşüş yaşadı. Öyle ki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Malatya nüfus artış hızının en çok düştüğü illerden biri oldu. Peki, ilçelerde nasıl bir değişim oldu? İşte cevabı…

ŞEHRİN NÜFUSU 69 BİN 855 DÜŞTÜ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya nüfusunda ciddi bir düşüş oldu. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Yani şehrin nüfusu 69 bin 855 azaldı.

İLÇELERDE DURUM

Malatya’da ilçelerde 2022 yılına göre 2023’te yaşanan değişimler ise şöyleydi:

Yeşilyurt: 2022 yılında 341.654 olan nüfus, 2023’te 286.918’e düştü.

Battalgazi: 2022 yılında 307.478 olan nüfus, 2023’te 269.15’e düştü.

Doğanşehir: 2022 yılında 37.697 olan nüfus, 2023’te 35.936’ya düştü.



3 İLÇEDE DÜŞÜŞ, 10 İLÇEDE ARTIŞ

Akçadağ: 2022 yılında 27.872 olan nüfus, 2023’te 34.322’ye yükseldi.

Darende: 2022 yılında 24.588 olan nüfus, 2023’te 26.318’e yükseldi.

Hekimhan: 2022 yılında 15.706 olan nüfus, 2023’te 20.106’ya yükseldi.

Pütürge: 2022 yılında 12.492 olan nüfus, 2023’te 15.779’a yükseldi.

Yazıhan: 2022 yılında 11.984 olan nüfus, 2023’te 16.370’e yükseldi.

Arapgir: 2022 yılında 9.964 olan nüfus, 2023’te 10.641’e yükseldi.

Kuluncak: 2022 yılında 7.000 olan nüfus, 2023’te 8.549’a yükseldi.

Arguvan: 2022 yılında 6.869 olan nüfus, 2023’te 7.708’e yükseldi.

Kale: 2022 yılında 5.571 olan nüfus, 2023’te 6.492’ye yükseldi.

Doğanyol: 2022 yılında 3.705 olan nüfus, 2023’te 4.436’ya yükseldi.