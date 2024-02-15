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Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

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Malatya’da uzun süredir beklenen bir proje olan Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası ve Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanı işleri Yatırım Programı’na eklendi. Projeler için 100 milyon liradan fazla ödenek ayrıldı. İşte detaylar…

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası mask
Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası
Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası
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Malatya’da uzun süredir beklenen bir proje olan Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası ve Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanı işleri Yatırım Programı’na eklendi. Projeler için 100 milyon liradan fazla ödenek ayrıldı. İşte detaylar…

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Deprem Bölgesi İşletme Müdürlükleri Hizmet Binası işleri gerçekleştirilecek.

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

PROJENİN TOPLAM TUTARI 75 MİLYON LİRA

6 deprem şehrinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Malatya’da da Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası inşa edilecek. İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası alanı 2 bin 500 metrekare olacak. Projenin 2025’e kadar belirtileceği ve toplam maliyetinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Ayrıca 2023’te bahsi geçen proje için 7 milyon 500 bin TL harcandı. 2024 yılı adına ise 39 milyon TL ödenek sağlanacak.

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

LOJMAN YENİLEME İÇİN 65 MİLYON 640 BİN TL ÖDENEK

Öte yandan Deprem Bölgesi Bölge Müdürlükleri Lojman Yenileme işleri kapsamında 8 ilde çalışmalar gerçekleştirilecek. Malatya’da Orman İşletme Müdürlüğü Lojman Yenileme için 65 milyon 640 bin TL ödenek sağlanacak. Lojman 2 bin 608 metrekare ve 16 daire özelliğine sahip. 2024 yılında bitirilmesi beklenen projenin toplam tutarı 78 milyon 240 bin TL. 2023 yılında bahsi geçen lojman yenileme için 12 milyon 600 bin TL harcandı.

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

Yani projeler bittiğinde toplamda Orman İşletme Müdürlüğü adına 104 milyon 640 bin TL ödenek sağlanmış olacak. Ayrıca projelerin 150 milyon liradan daha fazla yatırım tutarına sahip olduğu da öğrenildi.

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

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15 Şub 2024 - 21:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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