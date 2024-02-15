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Gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi

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Kahramanmaraş’ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi mask
Gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi
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Kahramanmaraş’ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V., H.Ç. gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Şub 2024 - 20:58 - Gündem

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