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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı mask
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.T. isimli 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan A.T. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.s

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kars Emniyet Müdürlüğü, suç, operasyon, gözaltı, Tutuklama

15 Şub 2024 - 20:55 - Gündem

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