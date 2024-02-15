Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.T. isimli 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.T. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.s

Kaynak: İhlas Haber Ajansı