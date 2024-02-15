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Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daveti üzerine çeşitli üniversitelerden bilim adamları, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulundu.

Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu mask
Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu
Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daveti üzerine çeşitli üniversitelerden bilim adamları, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulundu.

Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu

Sabah saatlerinde olay yerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulunan bilim adamlarından İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı:

“Bugün sabah itibarıyla olayın olduğu bölgeye gidip incelemelerde bulunduk, durum tespiti yaptık. Yapılanları bizzat gözlemledik. Sonuç olarak bizler devletimizin yetkili mercilerine uzmanlık alanımızda ortak hangi tür çalışmalar yapılabilir, bunların durumunu ortaya koymaya çalıştık."
Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu

Kumral, kayma alanının büyüklüğünü de belirterek, AFAD'ın yoğun bir ekiple çalışma yürüttüğünü ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullandığını aktardı. Ayrıca, atık sahasının yakınında çatlaklar gözlemlendiğini ifade etti. Siyanür tehdidi konusunda ise, havaya karışma riskinin olmadığını vurguladı.

Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu

İnceleme ekibinin, gerekli tedbirlerin alınması konusunda kriz masasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kumral, üniversite olarak 11 profesör hocayla bölgeye geldiklerini ve konuya el attıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bilim adamları, Erzincan, İliç, toprak kayması, maden sahası, Dr. Mustafa Kumral, Afad, siyanür

15 Şub 2024 - 20:51 - Gündem

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