Maden saha incelemesinde bilim adamları gözlem ve değerlendirmelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daveti üzerine çeşitli üniversitelerden bilim adamları, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde olay yerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulunan bilim adamlarından İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı:

“Bugün sabah itibarıyla olayın olduğu bölgeye gidip incelemelerde bulunduk, durum tespiti yaptık. Yapılanları bizzat gözlemledik. Sonuç olarak bizler devletimizin yetkili mercilerine uzmanlık alanımızda ortak hangi tür çalışmalar yapılabilir, bunların durumunu ortaya koymaya çalıştık."

Kumral, kayma alanının büyüklüğünü de belirterek, AFAD'ın yoğun bir ekiple çalışma yürüttüğünü ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullandığını aktardı. Ayrıca, atık sahasının yakınında çatlaklar gözlemlendiğini ifade etti. Siyanür tehdidi konusunda ise, havaya karışma riskinin olmadığını vurguladı.

İnceleme ekibinin, gerekli tedbirlerin alınması konusunda kriz masasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kumral, üniversite olarak 11 profesör hocayla bölgeye geldiklerini ve konuya el attıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı