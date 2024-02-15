Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı