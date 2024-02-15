700 personel ve 200 araçla sel ve taşkınla mücadele ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sel ve taşkın olaylarına karşı tüm ekiplerini seferber ederek yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından oluşan ekipler, 200 araç ve 700 personelle sahada görev alıyor. Kent genelinde sel ve taşkınlara karşı alınan önlemler kapsamında, kapanan yollar iş makineleri aracılığıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm birimlerin sel ve taşkın olaylarına karşı teyakkuzda olduğunu vurgulayarak, sahada görev yapan personelin hızla müdahale ettiğini belirtti. Yoğun önlemler ve koordineli çalışmalar ile şehrin sel ve taşkınlara karşı korunmasının sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı