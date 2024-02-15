Maden kazası sonrası çevresel izleme başladı: Mobil laboratuvar devrede

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahası toprak kayması sonrası çevresel izleme çalışmaları hız kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, yaşanan kaza sonrasında bölgeye denetim ekiplerini yönlendirdiklerini ve mobil su ve atık su analiz laboratuvarlarını kullanarak anlık olarak analizler yaptıklarını belirtti.

Akgün,

"İliç'te meydana gelen toprak kayması sonrasında çevre denetimleri gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz analizleri laboratuvarlarımızda gerçekleştiriyoruz. Afet ve kaza durumlarında ihtiyaç duyduğumuz analiz sonuçlarına hızlıca ulaşabilmek için mobil laboratuvarımızı kullanıyoruz. 13 Şubat'taki kaza sonrasında bölgeye ekiplerimizi sevk ettik ve çevresel izleme çalışmalarımızı başlattık. Hem toprak hem su numunelerini sürekli anlık olarak alıyoruz ve bu analizleri anında gerçekleştirip ölçüm sonuçlarına ulaşıyoruz"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı