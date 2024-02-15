Kayserispor'un İranlı Yıldızı Majid Hosseini sakatlandı

Kayserispor'un önemli isimlerinden İranlı futbolcu Majid Hosseini, Asya Kupası'nda yaşadığı sakatlık sonrasında takımında uzun süre forma giyemeyecek.

İran Milli Takımı'nda oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Hosseini'nin durumu hala düzelmedi ve önümüzdeki 2-3 maçta da forma giyemeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlık ciddi boyutta ve ameliyat olması gerekebilir. Ancak ameliyat sonrasında sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Kayserispor formasıyla 10 maçta görev yapan ve 868 dakika sahada kalan Hosseini'nin sakatlığı, takımı için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı