Kayserispor'un İranlı Yıldızı Majid Hosseini sakatlandı

Kayserispor'un önemli isimlerinden İranlı futbolcu Majid Hosseini, Asya Kupası'nda yaşadığı sakatlık sonrasında takımında uzun süre forma giyemeyecek.
İran Milli Takımı'nda oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Hosseini'nin durumu hala düzelmedi ve önümüzdeki 2-3 maçta da forma giyemeyeceği belirtildi.
28 yaşındaki defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlık ciddi boyutta ve ameliyat olması gerekebilir. Ancak ameliyat sonrasında sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon Kayserispor formasıyla 10 maçta görev yapan ve 868 dakika sahada kalan Hosseini'nin sakatlığı, takımı için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.