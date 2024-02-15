Heyelan sonrası yol temizlendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında kara yolu trafiği kapatılmış ve bir tıra büyük hasar verilmişti. Ancak gün boyunca devam eden çalışmalar sonucunda kara yolu temizlendi ve tırın yükü boşaltılarak taşınmaya başlandı.

Artvin-Ardahan kara yolunun 36. kilometresindeki Bağlıca mevkisinde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları tıra isabet etmişti. Bu durumun ardından kara yolunda ulaşım tek şerit olarak sağlanmıştı.

Vinç yardımıyla yapılan taşıma işlemleriyle tırın yükü boşaltıldı ve kara yolu tekrar ulaşıma açılmaya hazır hale getirildi. Tırın kaldırılması için ise çekici yardımıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı