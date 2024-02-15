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Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

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Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de vatandaşlık almak istediğini açıkladı ve isim konusunda ilginç bir öneride bulundu.

Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması mask
Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması
Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması
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Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de vatandaşlık almak istediğini açıkladı ve isim konusunda ilginç bir öneride bulundu.

Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

Sumudica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın isimlerini birleştirerek "Tayyip Memik" ismini kullanabileceğini belirtti.

Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

Sumudica, Samsunspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu ve burada uzun süredir çalıştığını ifade ederek, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Ayrıca, kendisine verilen Tayyip ve Memik isimlerini kullanmak istediğini dile getirdi.

Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

Teknik direktör, geçtiğimiz hafta aldıkları İstanbulspor galibiyetinin önemini vurgularken, hedeflerinin Samsunspor maçından da 3 puanla ayrılmak olduğunu belirtti. Sumudica, ligde kalmak için önlerindeki 13 maçtan en az 4 galibiyet ve 3 beraberlik almaları gerektiğini ifade etti ve taraftarların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica, Recep Tayyip Erdoğan, Memik Yılmaz, Samsunspor, maç, spor

15 Şub 2024 - 20:27 - Spor

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