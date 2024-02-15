Sumudica'dan sürpriz vatandaşlık ve isim açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de vatandaşlık almak istediğini açıkladı ve isim konusunda ilginç bir öneride bulundu.

Sumudica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın isimlerini birleştirerek "Tayyip Memik" ismini kullanabileceğini belirtti.

Sumudica, Samsunspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu ve burada uzun süredir çalıştığını ifade ederek, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi. Ayrıca, kendisine verilen Tayyip ve Memik isimlerini kullanmak istediğini dile getirdi.

Teknik direktör, geçtiğimiz hafta aldıkları İstanbulspor galibiyetinin önemini vurgularken, hedeflerinin Samsunspor maçından da 3 puanla ayrılmak olduğunu belirtti. Sumudica, ligde kalmak için önlerindeki 13 maçtan en az 4 galibiyet ve 3 beraberlik almaları gerektiğini ifade etti ve taraftarların desteğinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı