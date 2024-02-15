Her yıl dünyada 350 bin çocuk kanser tanısı alıyor

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Çağrı Coşkun, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü'nde yaptığı açıklamada, her yıl dünya genelinde yaklaşık 350 bin çocuğun kanser tanısı aldığını belirtti. Dr. Coşkun, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 15 Şubat'ta kutlanan bu özel günde yapılan etkinliklerin önemine değindi.

Çocukluk çağı kanserlerinin belirtilerine değinen Dr. Coşkun, ebeveynlerin çocuklardaki bulguları gözlemlemesi ve erken tanı için sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguladı. Hastaların erken tanı alması ve tedavilerinin tam donanımlı merkezlerde yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Coşkun, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi sürecinin uzun ve zorlu olduğunu ifade etti.

Dr. Coşkun, multidisipliner tedavi yaklaşımlarının gelişmesi ile kanserle mücadeledeki başarı oranlarının arttığını belirtirken, toplumun çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirilmesinin ve farkındalığının artırılmasının önemine değindi. Son olarak, çocukluk çağı kanserlerine yönelik önleyici ve tedavi planlama stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı