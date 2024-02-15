Geri dönüşüm ve atık yönetimi fuarı: Bir ileri dönüşüm defilesiyle başladı

Adana'da düzenlenen 'Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı ve Konferansı', Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, geri dönüşüm sektöründe önemli bir yere sahip olan Adana'nın potansiyeli vurgulandı.

Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'de geçen yıl 109 milyon ton atık üretildiğini belirtirken, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Vali Köşger, atıkların dönüştürülerek doğal kaynak haline getirilmesi gerektiğini ve bu konuda yerel yönetimlerin daha fazla aksiyon alması gerektiğini dile getirdi.

Fuar kapsamında düzenlenen 'Bir İleri Dönüşüm Defilesi'nde, kağıt, metal, plastik ve tekstil atıklarından oluşturulan kıyafetler sergilendi. Etkinlik, 17 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı