Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, pazar günü saat 13.30’da Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı