Muş-Erzurum karayolunda heyelan: Trafik tek şeritte kontrollü

Muş ile Varto arasındaki karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritli ve kontrollü bir şekilde sağlanırken, yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Heyelanın yaşandığı Tepe köyü mevkiinde Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir inceleme yapılırken, Karayolları ekipleri de yağışların durmasıyla birlikte toprağı temizlemek için çalışmalarına hız verdi. Sürücülerin güvenliği için uyarı levhaları yerleştirilirken, bölgedeki toprak kaymasıyla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Varto’dan Muş istikametine yolcu taşıyan minibüs şoförü Cemal Kaya, heyelan nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı