Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın (24) ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 833 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı