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Gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi mask
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Samsun'da polis tarafından 49 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 49 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Polis, gümrük kaçağı, elektronik sigara

15 Şub 2024 - 19:55 - Gündem

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